Не испортится и в +35: лучшие советы для летнего макияжа

Приближается лето, а значит вопрос, как сделать макияж, который не потек бы даже в сильную жару, снова становится актуальным. Кроме того, что стоит перейти на водостойкую тушь, у визажистов есть немало советов для летнего сезона.

В частности, они рекомендуют избегать некоторых ошибок, если хотите выглядеть всегда свежо. OBOZ.UA рассказывает об этих ошибках подробнее.

Вы не готовите кожу

Можно подумать, что летом, когда кожа и без того постоянно влажная от пота, можно пропустить этап использования увлажняющего крема под тональную основу. И это заблуждение. Такое средство помогает компенсировать обезвоживание, возникающее именно из-за потоотделения, и регулирует выработку кожного сала. Потому крем нужно наносить так же, как и зимой. Еще обязательно добавить к нему защиту от солнца. Выбирайте максимально высокий фактор SPF и лучше поищите что-то среди средств, специально разработанных для лица – они меньше блестят и не оставляют светлых полос.

Вы выбираете неправильные продукты

То, что подошло вашей подруге с чувствительной кожей, может совсем не лечь на вашу комбинированную. И наоборот. В жару это несоответствие будет даже более заметным. Поэтому летом уделяйте еще больше внимания выбору средств по уходу за лицом и макияжу. Некоторые визажисты рекомендуют в жару переходить на пудровые средства и сухие текстуры. И они действительно лучше впитывают влагу и защищают от появления блеска. Но при этом могут подчеркивать текстуру кожи. Поэтому ориентируйтесь по ситуации с каждым продуктом в отдельности.

Вы пренебрегаете спреем для фиксации

Летом профессионалы советуют переходить на более тонкое нанесение обычных продуктов, таких как тон, контур или румяна. И закреплять их спреем-фиксатором. Тем, у кого жирная кожа, его можно нанести даже дважды. Первый раз перед нанесением пудры, а второй уже в самом конце.

Вы слишком полагаетесь на пудру

Да, компактная или рассыпчатая – пудра способна быстро спасти лицо от блеска. Поэтому летом многие женщины хватаются за нее, как только заметят этот эффект на своем лице. Но так вы рискуете ближе к вечеру превратиться в актрису театра кабуки, покрытую плотным слоем грима. Если ваш макияж начал расслаиваться от жары, лучше растушуйте его с помощью косметического спонжа и при необходимости нанесите еще немного тонального средства. И только потом закрепляйте небольшим количеством пудры.

Вы наносите слишком много продукта

Нанесение слишком обильной порции продукта на кожу летом может быть большой ошибкой. Чем больше основы или румян вы наложите, тем отчетливее они будут стекать, когда вы вспотеете. Поэтому, если можете, лучше вообще откажитесь от тонирования лица. Или отдайте предпочтение легким средствам с полупрозрачным покрытием.

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