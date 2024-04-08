Как добиться идеального покрытия лица: быстрый и действенный способ нанесения тона

Идеальный тон лица – это основа любого макияжа. Однако часто косметические средства, обещающие перекрыть какие-либо недостатки кожи, не работают, ведь все эти заявления – это только хороший маркетинг.

Часто в погоне за идеальным покрытием женщины сталкиваются с эффектом маски. К счастью, визажистка Саша Дюрант поделилась простым, но действенным лайфхаком в TikTok, который сделает ваш макияж идеальным.

Существует множество советов по нанесению тонального крема, но не всегда есть время на долгие и сложные процедуры. Конечно, регулярный уход за кожей, качественная косметика – это все важно, но революционный способ макияжа от Дюрант поможет достичь наилучшего результата без лишних усилий.

Пудра и тональный крем

Обычно женщины сперва наносят на лицо праймер, затем тональное основание, консиллер и только в конце пудру для фиксации. Это классический и действенный способ, но если вам нужно перекрыть все, даже самые мелкие недостатки кожи, то стоит перед нанесением тонального крема добавить в него немного пудры.

Если вы смешаете пудру с тональным кремом, вы не только сэкономите свое время, но и сделаете кожу одновременно совершенной и натуральной.

Дюрант смешивает пудру для фиксации с тональным кремом на наружной стороне ладони, а затем наносит смесь на свое лицо. После этого она наносит немного консилера и закрепляет результат еще щепоткой пудры.

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