Не делайте ошибок! Эти пять моделей брюк укорачивают ноги и заметно полнят. Фото

Покупать вещи в первую очередь нужно не следуя модным трендам, а подбирать то, что подходит по фигуре. Девушки низкого роста часто хотят выглядеть выше. Зрительно увеличить рост можно с помощью одежды.

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Беспроигрышным вариантом для всех женщин являются брюки с высокой талией прямого кроя. OBOZREVATEL рассказывает о штанах, от которых стоит избавиться. Эти фасоны полнят и укорачивают ноги.

Сочетание контрастных цветов в одежде укорачивает рост, так как появляется визуальный разрыв между верхней и нижней частью тела, что делает фигуру короче. Однако сейчас модно носить монохромные костюмы, благодаря однотонной цветовой гамме не нарушаются пропорции.

Укороченные брюки выше лодыжки "обрезают" длину ног. Даже длинноногие девушки могут выглядеть в них более полными и низкими. Лучше всего отдать предпочтение "макси" моделям, у которых конец штанины прикрывает обувь.

Джинсы с низкой посадкой стали популярными в начале 2000-х годов. Сейчас мода тех времен возвращается, но этот фасон зрительно делает ноги короче. Стилисты не рекомендуют носить их особенно девушкам низкого роста.

Брюки палаццо маскируют полные ноги. Эта модель не сковывает движения и является идеальным для летнего сезона. Широкие штанины придают объем нижней части тела и укорачивают ноги. Лучше всего к этому фасону подойдет облегающий верх, например, водолазка или майка.

Не секрет, что темная ткань помогает выглядеть более стройной. В то время как светлые цвета увеличивают объем, поэтому низким девушкам с пышными бедрами стоит отказаться от покупки белых брюк, особенно если фасон облегающий на бедрах.

Это не значит, что нужно покупать только черные брюки, стоит отдать предпочтение холодным бежевым или коричневым оттенкам.

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