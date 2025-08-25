Назван самый элегантный маникюр всех времен

В последние годы маникюр стал именно той сферой бьюти, где можно смело проявлять себя, независимо от стиля, которого вам приходится придерживаться. Впрочем, даже несмотря на тренды на яркий лак, экстремальное наращивание и 3D-дизайн, элегантность никогда не выходит из моды.

Видео дня

Как пишет издание Who What Wear, один из видов полупрозрачного нюда недавно завоевал звание самого элегантного маникюра всех времен. От стилистов он получил поэтическое название "шелковая вуаль".

Такое полупрозрачное покрытие в основе своей имеет нежный молочный цвет. Однако, может приобретать и какой-то легкий оттенок. Правильно выполненный дизайн действительно создает впечатление присутствия тончайшей дымки из шелка. Подобный маникюр не нужно делать выразительно глянцевым. Это история о естественности, утонченности и скромной роскоши, которая не нуждается в громких заявлениях о себе.

Придумал "шелковую вуаль" знаменитый мастер маникюра Ирам Шелтон. По сути, такое покрытие очень похоже на очень популярные в последнее время молочные ногти, однако является значительно более прозрачным. Естественная окраска ногтевой пластины сквозь "шелковую вуаль" просматривается достаточно четко.

Трендовый элегантный маникюр называют абсолютно универсальным для любых случаев. Он подойдет как под строгий офисный дресс-код, так и для свадебного образа. "Шелковая вуаль" делает руки ухоженными и аккуратными без особых усилий. По крайней мере, именно такое впечатление производит этот маникюр.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о винтажном стиле французского маникюра, который вернулся в моду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.