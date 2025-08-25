Винтажный вариант французского маникюра снова в моде: как он выглядит

Среди множества новых трендов в маникюре, где доминируют яркие оттенки и экспериментальные рисунки, неожиданно возрождается классика. Французский маникюр, который считался символом сдержанной элегантности, снова оказался в центре внимания. Впрочем, в моде сегодня не его традиционная версия, а винтажный вариант из 90-х.

Видео дня

Это так называемый deep French, отличающийся более выразительной линией и ощутимым акцентом на контрасте. Эксперты отмечают: в мире красоты даже самые классические решения способны звучать по-новому.

Что такое deep French manicure

Так что в моду снова вошел французский маникюр, но в своем особом прочтении – deep French manicure, или же "глубокий френч". Это стиль, который в 90-х и в начале 2000-х обожали поп-иконы.

Глубокий френч – это не обычная тонкая белая линия на кончике ногтя. Здесь акцент совсем другой: широкая белая дуга, которая заходит значительно глубже на ногтевую пластину, создавая резкий и выразительный контраст между нюдовой основой и белым кончиком.

Этот вариант имеет "ретро"-характер и в то же время выглядит роскошно. Лондонский мастер Мариана Аугусто описывает его как "ультимативный маникюр в стиле mob wife" – дерзкий, броский, гламурный. В 90-х и 2000-х его носили Бритни Спирс, Памела Андерсон. Сегодня он снова актуален, но уже с современной подачей.

Как создают глубокий френч

На первый взгляд кажется, что deep French – это просто более толстая линия классического френча. На самом же деле техника более сложная. Мастер должен иметь идеальное чувство симметрии: даже малейшая неточность меняет пропорции и может испортить образ всей руки.

Здесь важно правильно построить плавную дугу, выдержать одинаковую толщину и высоту на каждом ногте, чтобы результат выглядел безупречно.

Почему этот стиль снова в тренде

Свою вторую жизнь deep French получил благодаря селебрити – в частности, новым сетам на ногтях Кайли Дженнер, выполненным звездным мастером Золой Ганзоригт. Тренд мгновенно подхватили соцсети: запросов на "deep French" резко увеличилось.

Глубокий френч воплощает атмосферу гламурных 90-х, но при этом органично вписывается в современную эстетику. Такой дизайн подойдет не всем – он действительно привлекает внимание, но именно в этом его сила.

OBOZ.UA ранее писал, что осенью стилисты советуют обратить внимание на текстурный маникюр.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.