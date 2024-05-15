Нестареющая Мэрил Стрип в белом, а Джейн Фонда в леопарде: лучшие образы на красной дорожке в Каннах

Накануне в Каннах, Франция, состоялась первая красная дорожка ежегодного кинофестиваля, по которой прошлись легенды кино. Каждый появился в сдержанном наряде, менее экстравагантном, чем привыкли видеть на "Мет Гала", но достаточно нарядном для столь важного события.

Мерил Стрип, Ева Грин, Хайди Клум, Джейн Фонда и другие звезды нарядились в вечерние образы интересных фасонов и доказали, что годы никак не повлияли на их харизматичность. OBOZ.UA решил рассмотреть луки звезд.

Мерил Стрип

Одна из лучших актрис современности – 74-летняя Мэрил Стрип – в первый же день получила Золотую пальмовую ветвь за вклад в мировой кинематограф и показала два роскошных образа. В свободном вечернем платье белого цвета артистка забрала награду, а для фотосессии снялась в популярном стиле old money, заправив полосатую рубашку в белые брюки и дополнив лук шляпой и очками.

Ева Грин

43-летняя актриса и модель Ева Грин примерила образ леди в черном, открыв свои изящные плечи в костюме, состоявшем из юбки и кофты. Черные локоны и шпильки сделали наряд совершенным.

Хайди Клум

50-летняя немецкая супермодель Хайди Клум выглядела как настоящая королева. Ее красное пышное платье слилось с ковром и красиво оттеняло золотистые волосы гости Каннского кинофестиваля.

Джейн Фонда

Лауреатка двух премий "Оскар" и пяти "Золотых Глобусов", 86-летняя Джейн Фонда поразила фанатов изысканным образом, состоявшим из элегантного костюма-двойки, вышитого цветами, и леопардового пальто.

Ранее OBOZ.UA писал, что на красную дорожку в день открытия пригласили также российских моделей. В этом году свой фильм представит режиссер Сергей Лозница, которого с позором исключили из состава Украинской киноакадемии.

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