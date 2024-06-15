Можно ли наносить солнцезащитный крем после увлажняющего: дерматологи объяснили все нюансы

Можете ли вы объяснить, как правильно пользоваться солнцезащитным кремом, чтобы получить от него всю желаемую защиту и уход? Как правило, наши знания ограничиваются тем, что этот крем просто нужен в солнечные дни.

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Но дерматологи утверждают, что эффективность средства может зависеть от того, на каком этапе ухода за кожей вы его применяете. Поэтому издание Allure обратилось к профессиональным дерматологам – Джошуа Зейхнеру, директору косметических и клинических исследований в области дерматологии в больнице Маунт-Синай в Нью-Йорке, а также Седжалу Шаху, сертифицированному дерматологу из Нью-Йорка. И вот что они посоветовали.

Споры среди врачей

Большинство современных женщин используют многоэтапный уход за собой. Очищение, отшелушивание, увлажнение, питание и макияж следует рассматривать не только как отдельные процедуры, но и в комплексе. В том числе и этап защиты от ультрафиолета.

Как отмечает Зейхнер, солнцезащитный крем с химическими фильтрами разработан таким образом, что эти фильтры должны впитаться в кожу, чтобы сработать. Поэтому любой слой под ними создаст помеху этому важному контакту, считает врач. И советует сначала наносить SPF, а после него – увлажняющий крем.

Однако Шах не согласен с коллегой. Он указывает на то, что уходовый крем поверх защитного может изменить свойства SPF. Такое сочетание способно повлиять на то, как ультрафиолет будет действовать на кожу. Грубо говоря, такая последовательность просто разбавит солнцезащитное средство и ослабит его действие.

Физические и химические фильтры

Еще больше усложняет ситуацию тип солнцезащитного крема, который вы используете. Он может базироваться не только на химических фильтрах, но и на физических – минералах, которые покрывают вашу кожу и отражают солнечные лучи, не давая им проникнуть внутрь клеток. Такой продукт лучше всего наносить последним слоем уже поверх сделанного макияжа.

Комбинированные продукты

Еще один нюанс, который следует учитывать, это наличие фильтров ультрафиолета в уходовых и декоративных средствах. Некоторые увлажняющие кремы для дневного применения и тональные основы содержат SPF. В таком случае стоит следить, чтобы коэффициент защиты у них был не менее 30. И вам не придется решать, каким именно слоем наносить защиту от солнца – здесь подход два в одном срабатываю достаточно эффективно.

Вердикт

И все же, что делать, если вам нравится использовать увлажняющий и солнцезащитный крем по отдельности? Несмотря на свои разногласия в подходе, эксперты все же сошлись в рекомендациях. И Зейхнер, и Шах посоветовали пойти на одну небольшую хитрость, чтобы получить от своих продуктов максимум. Сначала нанесите легкий увлажняющий крем, дайте ему полностью впитаться и, когда кожа его полностью поглотит, нанесите SPF.

Кроме того, вы можете создать себе двойной барьер. Сначала воспользуйтесь увлажняющим кремом с фильтрами ультрафиолета, а когда он полностью впитается, нанести дополнительное средство от солнца. При этом вы сможете легко скомбинировать химический фильтр с физическими и получить максимальную защиту от солнца.

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