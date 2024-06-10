Результат гарантирован: как сделать макияж устойчивым к жаре

У вас тоже складывается впечатление, что летом, как только ты нанесешь макияж, он тут же начинает таять и стекать? И все усилия делаются бесполезными еще где-то посреди дня, а до вечера так тщательно созданный образ не доживает вообще.

Профессиональные визажисты убеждают, что действительно обеспечить устойчивость макияжа летом возможно. OBOZ.UA собрал главные советы, как этого добиться.

Меньше – лучше

Главная рекомендация для стойкого летнего макияжа, это использовать как можно меньшее количество декоративных продуктов. Чем больше косметики вы используете, тем больше вероятность, что ваш продукт потечет.

Также старайтесь выбирать средства, которые не ложатся на кожу пленкой, то есть не содержат силиконов или гиалуроновой кислоты. А еще умеренно используйте солнцезащитные кремы с химическими фильтрами.

Перенесите увлажнение на вечер

Увлажняющий крем может хорошо готовить кожу к нанесению макияжа. Но, как мы установили, он может создавать липкую пленку на коже и ускорять стекание косметики. Поэтому лучшее основное увлажнение летом переносить на вечернее время. Наносите растительные масла и жирные кремы перед сном. А с утра выбирайте легкие текстуры и формулы без гиалуроновой кислоты.

Все внимание на Т-зону

Так называемая Т-зона, то есть лоб, нос и подбородок, является наиболее склонной к жирности частью лица. Поэтому летом она нуждается в особом внимании. Чтобы обуздать выделение здесь кожного сала, обязательно наносите на Т-зону пудру. И носите продукт с собой в течение дня, чтобы воспользоваться им в случае необходимости.

Не забывайте о веках

Тени – это именно тот продукт, неприятности с которым наиболее заметны на нашем лице. Поэтому летом важно готовить веки к их нанесению. Для стойкого макияжа глаз визажисты советуют наносить праймер, а сверху на него закрепляющую пудру. Такое сочетание обеспечит устойчивость декоративных продуктов и не даст им скатываться в течение дня.

Выбирайте тон на водной основе

Если летом ваш макияж "убегает" от вас очень быстро, проверьте состав вашего тонального средства. Держитесь подальше от продуктов с высокой концентрацией масел, выбрав вариант на водной основе.

Наносите тон правильно. Начните макияж с обычного ухода за кожей, а затем воспользуйтесь полупрозрачной рассыпчатой пудрой, чтобы создать мягкую матовую основу для тонального крема. Затем нанесите тональную основу, а затем еще один слой пудры. Мелкодисперсный продукт поможет контролировать жирность на протяжении всего дня, увеличит стойкость макияжа и сведет к минимуму видимость пор.

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