"Мисс Вселенная Украина 2025" приехала на конкурс красоты и показала первые потрясающие образы. Фото
Обладательница титула "Мисс Вселенная Украина 2025" София Ткачук прибыла в Бангкок, Таиланд, чтобы 21 ноября принять участие в самом популярном конкурсе красоты. С собой она взяла одежду от именитых украинских брендов, а некоторые образы уже даже успела показать.
Как рассказала пресс-служба новоизбранной "Мисс" изданию "Коротко про", украинка привезла 5 чемоданов общим весом более 150 кг. Среди брендов, которые работали над образами красавицы: Anna October, Bazhane, Bobkova, Katerina Rutman.
"Моя цель – выйти на сцену не идеальной, а настоящей, уверенной, целостной и женственной. Я хочу достойно представить Украину, быть искренней и сильной амбассадоркой нашей страны на мировой сцене", – поделилась София Ткачук.
Приземлившись в Таиланде, она продемонстрировала строгий черный костюм от бренда Bazhane с акцентными, острыми плечами. Стоимость аналогичного пиджака – 32 800 грн.
Ее жакет украшала брошь в виде ласточек – символ мира и защиты. Ее цена на сайте – 4 670 грн со скидкой.
Платье для финала создал украинский бренд Rosa Bianca. Наряд украшен более 5000 кристаллов Swarovski, а бисер и хрусталь были вручную вышиты на ткани. Завершает образ летящий шифоновый кейп.
Платье подчеркивает стройную фигуру "Мисс Вселенная Украины", открывает ее плечи и имеет глубокое декольте. Мерцающие детали сверкают роскошью и элегантностью под светом софитов.
