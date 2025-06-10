Выбрана новая 'Мисс Вселенная Украина 2025': кто такая София Ткачук, где она живет и как выглядит 25-летняя красавица. Фото

Победительницей отечественного красоты "Мисс Вселенная Украина 2025" стала 25-летняя София Ткачук из города Ровно. Девушка покорила сердца профессиональных жюри отечественного соревнования, и теперь будет представлять нашу страну на Miss Universe, что состоится в Таиланде.

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Соответствующую информацию сообщили на странице конкурса в Instagram. Отмечается, что красавица поразила экспертов своей харизмой, коммуникабельностью, а также глубокими знаниями иностранных языков и опытом межкультурного взаимодействия. Эти качества помогают усилить дипломатическую миссию соревнования.

Что известно о обладательнице титула "Мисс Вселенная Украина 2025"

София Ткачук родилась в городе Ровно, однако в очень юном возрасте, вместе с родителями, переехала за границу. По словам девушки, несмотря на то, что она прожила в Украине всего несколько лет, никогда не забывала о родном государстве и своих корнях.

"Когда мне было четыре года, моя семья уехала за границу. Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни – в Украине, а моя душа – украинская", – высказалась красавица.

София Ткачук получила диплом бакалавра по специальности "Финансы", окончив EAE Business School в Барселоне. Девушка развивает себя как в гуманитарных сферах деятельности, так и бизнесе, а также никогда не перестает учиться. Она исследует макроэкономику и инвестиции.

"Я – женщина, которая действует. Я работала в ООН, волонтерила, помогала украинцам за рубежом, как во время, так и до начала полномасштабного вторжения. Я знаю, как это – покидать родную землю, оказываться в чужой стране и начинать все сначала. Меня саму вывезли далеко от дома, и именно поэтому каждый день я работаю, чтобы помочь другим пройти этот путь: психологически, эмоционально и практически. Для меня это не просто помощь – это мой долг и зов сердца", – отметила победительница конкурса "Мисс Вселенная Украина 2025".

Сейчас София Ткачук имеет собственный бизнес. В частности, как отметила красавица, она никогда не упускает возможности инвестировать в идеи, которые имеют глубокий смысл и могут действительно помочь людям.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что "Мисс Украина" показала роскошный национальный костюм для конкурса "Мисс мира".

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