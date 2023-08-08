Будут актуальны всегда: 5 модных вещей, которые выбирают парижанки для теплых аутфитов

Независимо от погодных условий парижанки знают, как выглядеть просто и одновременно изысканно. Они для этого не скупают каждый сезон трендовые вещи, а создают базовый гардероб, что не теряет своей актуальности годами.

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Узнайте в материале OBOZREVATEL, какая одежда фигурирует в теплых образах француженок. Вдохновляйтесь их идеями для создания собственных аутфитов.

1. Твидовый пиджак

Твид – шерстяная ткань, эластичная, среднетяжелая, мягкая на ощупь и с небольшим ворсом. Этот плотный материал выглядит дорого, а также согревает в прохладные дни. Твидовый пиджак можно интегрировать как в смелые образы с мини-юбками, так и в официальный стиль с костюмными брюками.

2. Черная водолазка или лонгслив

С наступлением прохлады базовые футболки француженки меняют на темные водолазки, которые прекрасно согревают, делают более "стройными" и удачно вписываются в любые образы. К примеру, со строгими костюмами, мидиюбками или джинсами прямого кроя.

3. Пиджак прямого кроя

Этот предмет гардероба благодаря свободному крою идеально подчеркивает женскую хрупкость. Француженки носят его поверх белых базовых футболок, с платьями-комбинациями, тонкими кашемировыми джемперами, водолазками или фантазийными блузами. Любое из этих сочетаний выглядит изысканно.

4. Бежевый тренч

Тренч появился в женском гардеробе благодаря великому кутюрье Иву Сен-Лорану. Именно он в 1962 году адаптировал эту мужскую вещь под женский силуэт. И с тех пор данная верхняя одежда закрепила за собой статус обязательной составляющей парижского шика. И не зря. Ведь она удачно вписывается как в романтические, так и в строгие и расслабленные луки.

5. Однотонная рубашка/блуза свободного кроя

Парижанки полюбили эти вещи за их простоту и универсальность. Они монохромные блузы oversize комбинируют с силуэтными юбками или брюками клеш. А рубашку могут накинуть поверх топа или платья в бельевом стиле.

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