Мегатренд будущей осени: какой маникюр будет популярным

Маникюр давно стал не только элементом ухода, но и важной деталью индивидуального стиля. С каждым сезоном меняются цвета, техники и акценты, определяющие актуальные тренды. Осень 2025 года не станет исключением, и главной тенденцией в нейл-дизайне обещает стать сочетание сразу двух популярных направлений – молочного маникюра и эффекта ауры.

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Новый тренд сочетает сдержанность и эстетичность, создавая универсальный вариант для повседневного и вечернего образа. Эксперты рассказали, что такое эффект ауры и молочный маникюр.

Тренды осени-2025

Ногти с эффектом ауры – это nail-art, в котором цвета мягко переходят друг в друга, создавая полупрозрачный, "размытый" центр или контуры, напоминающие поля в снимках ауры. Выглядит ярко, глубоко и несколько мистически.

Молочный маникюр – сдержанная, кремовая база с эффектом легкого тумана. Популяризированный Хейли Бибер, он олицетворяет тренд "clean girl" – ухоженный, минималистичный стиль без лишних деталей.

Вариации, которые стоит попробовать

Классическая молочная аура

Молочная база, выполненная аэрографом или кистью, с белыми переливами, создает эффект будто "разлитого молока". Это универсальный выбор, подходящий как для офиса, так и для вечернего образа. Гармоничный, спокойный и модный.

Черничная молочная аура

Темно-сиреневый или фиолетовый центр, мягко рассеивающийся на кремовую базу, – более смелый вариант, который выглядит элегантно и изысканно. Добавьте мелкие стразы или капли геля и получите вечерний nail look.

Клубничная аура с кремовой базой

Нежно-розовые оттенки в комбинации с молочной основой создают мечтательный, романтичный образ. Идеально для тех, кто хочет добавить цвета, но не терять сдержанность. Металлические звездочки или блестки – желаемый акцент.

Классика для коротких ногтей

Для поклонниц практичного маникюра существует идеальный вариант для коротких ногтей: овсяная база с легким белым отблеском. Квадратная форма, белый нейл-арт и мягкая аура делают образ утонченным.

Почему именно этот тренд популярен

Универсальность: молочная аура подходит к любой длине и форме ногтей.

молочная аура подходит к любой длине и форме ногтей. Минимализм с изюминкой: не перегружает образ, но выглядит дорого и стильно.

не перегружает образ, но выглядит дорого и стильно. Индивидуальность: можно играть с цветами – от черники до карамели.

можно играть с цветами – от черники до карамели. Гармония: сочетание естественности и креатива, легко адаптируется к любому стилю – от романтического до футуристического.

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