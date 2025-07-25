Мегатренд будущей осени: какой маникюр будет популярным
Маникюр давно стал не только элементом ухода, но и важной деталью индивидуального стиля. С каждым сезоном меняются цвета, техники и акценты, определяющие актуальные тренды. Осень 2025 года не станет исключением, и главной тенденцией в нейл-дизайне обещает стать сочетание сразу двух популярных направлений – молочного маникюра и эффекта ауры.
Новый тренд сочетает сдержанность и эстетичность, создавая универсальный вариант для повседневного и вечернего образа. Эксперты рассказали, что такое эффект ауры и молочный маникюр.
Тренды осени-2025
Ногти с эффектом ауры – это nail-art, в котором цвета мягко переходят друг в друга, создавая полупрозрачный, "размытый" центр или контуры, напоминающие поля в снимках ауры. Выглядит ярко, глубоко и несколько мистически.
Молочный маникюр – сдержанная, кремовая база с эффектом легкого тумана. Популяризированный Хейли Бибер, он олицетворяет тренд "clean girl" – ухоженный, минималистичный стиль без лишних деталей.
Вариации, которые стоит попробовать
Классическая молочная аура
Молочная база, выполненная аэрографом или кистью, с белыми переливами, создает эффект будто "разлитого молока". Это универсальный выбор, подходящий как для офиса, так и для вечернего образа. Гармоничный, спокойный и модный.
Черничная молочная аура
Темно-сиреневый или фиолетовый центр, мягко рассеивающийся на кремовую базу, – более смелый вариант, который выглядит элегантно и изысканно. Добавьте мелкие стразы или капли геля и получите вечерний nail look.
Клубничная аура с кремовой базой
Нежно-розовые оттенки в комбинации с молочной основой создают мечтательный, романтичный образ. Идеально для тех, кто хочет добавить цвета, но не терять сдержанность. Металлические звездочки или блестки – желаемый акцент.
Классика для коротких ногтей
Для поклонниц практичного маникюра существует идеальный вариант для коротких ногтей: овсяная база с легким белым отблеском. Квадратная форма, белый нейл-арт и мягкая аура делают образ утонченным.
Почему именно этот тренд популярен
- Универсальность: молочная аура подходит к любой длине и форме ногтей.
- Минимализм с изюминкой: не перегружает образ, но выглядит дорого и стильно.
- Индивидуальность: можно играть с цветами – от черники до карамели.
- Гармония: сочетание естественности и креатива, легко адаптируется к любому стилю – от романтического до футуристического.
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