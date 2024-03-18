Меган Маркл уже несколько раз вышла в люди в суперудобной обуви весны: и это не кроссовки. Фото

В последнее время Меган Маркл можно заметить в трендовой обуви, что по праву можно назвать самой удобной. И это совсем не кроссовки, ведь герцогиня Сассекская придерживается собственного стиля, приоритеты которого – элегантность и комфорт.

Речь идет о балетках – удобной обуви, которую можно будет увидеть всюду этой весной. Жена принца Гарри еще раз доказала, что тренд можно легко стилизовать в повседневных образах, пишет People.

В конце прошлого месяца Меган Маркл нарядила две разные пары балеток в один и тот же день. Сначала она появилась на публике в черной паре с круглым носом, а позже герцогиня добавила шик и надела металлические балетки в похожем стиле. Недавно знаменитость дополнила свой образ с прямыми джинсами классической бежево-черной обувью.

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