Тренды весна-лето 2024: лучшие образы для разных типов женской фигуры. Фото

При выборе стиля и одежды важно учитывать не только модные тенденции, но и особенности тела. Внимательными при шопинге следует быть женщинам с таким типом фигуры, как "песочные часы", "треугольник", "перевернутый треугольник", "прямоугольник" и "яблоко".

Для того чтобы помочь вам правильно обновить весенний гардероб, OBOZ.UA пообщался с командой известного украинского дезайнера Андре Тана. Эксперты рассказали, каких правил следует придерживаться, чтобы подобрать идеальный фасон.

Песочные часы

Обладательницы этого типа фигуры могут чувствовать себя уверенно в любом образе. Им будет подходить платье-комбинация с невероятной спинкой, костюм двойка из топа и юбки-карандаша или белое макси-платье с кружевом, которое идеально подчеркнет женственность.

Треугольник

У обладательниц типа фигуры "треугольник" или так называемая "груша" широкие бедра преобладают над узкими плечами. Эксперты советуют подчеркнуть плечи – надевать топы и блузы с акцентом на верхнюю часть тела, например с большими вырезами, декольте или воланами. Обратите внимание на прямые штаны, чтобы сделать бедра визуально меньше. Также отлично подойдут платья с запахом и асимметричным кроем.

Перевернутый треугольник

Обладательницам "перевернутого треугольника" подчеркнуть фигуру помогут платья с асимметричным вырезом и юбки-клеш, а также V-образный вырез. Кроме того, можно использовать акцентные цвета или орнаменты.

Прямоугольник

Женщины с фигурой прямоугольник отличаются узкими плечами и бедрами, а также не слишком выраженной талией. Поэтому им рекомендовано носить вещи, которые повторяют очертания фигуры и делают мягкий акцент на талии. Это можно сделать с помощью цвета или аксессуаров, таких как ремень.

Яблоко

К фигуре типа "яблоко" будут хорошо подходить свободные рубашки и широкие брюки с завышенной талией. Важно выбирать свободные силуэты, мягкие ткани и структуры.

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