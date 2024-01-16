Марго Робби продемонстрировала изысканный маникюр, идеально подходящий к образу Барби

Одним из главных трендов прошлого года оставался барбикор, заполонивший модный и бьюти мир после премьеры кинохита "Барби". Конечно, интерес к этой эстетике и ее популярность подпитывала исполнительница главной роли в фильме Марго Робби. Впрочем, на церемонии награждения Critics Choice Awards 2024 актриса появилась не в привычном нежном розовом образе, а в красном платье, которое именовали "горячим гламуром Барби". Маникюр звезды также был лишен розовых намеков, однако, по мнению экспертов, еще больше вписался в общую концепцию.

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Марго Робби продемонстрировала нейл-арт, присущий реальным куклам Барби. Его для голливудской красавицы сделал звездный мастер маникюра Том Бачик, о чем рассказал в своем Instagram.

Последние полгода Робби действительно воспроизводила образы культовых кукол-блондинок. Ей удавалось не только одеваться в платье и костюмы Барби, но и делать идентичные прически и макияж. Маникюр не являлся исключением. Для Critics Choice Awards 2024 Том Бачик сделал своей звездной клиентке самый "реалистичный" маникюр Барби, который только можно представить.

Так, для создания "истинного" маникюра куклы, мастер использовал два бежевых оттенка Chanel Les Vernis Légende и Ballerina на коротких ногтях Робби. Он прокомментировал: "Нашим вдохновением для маникюра был легкий гламур. Мы хотели, чтобы ногти были в тон ее коже, чтобы помочь визуально сузить ногти и удлинить пальцы почти как у манекена".

Эксперт издания Аllure отметила: "Как человек, который в 80-х годах упорно коллекционировал кукол Барби, могу сказать, что ногти Марго напоминают мне не столько манекена, сколько настоящую руку Барби. Понимаете, Барби, которых я знаю, никогда не носили "лак для ногтей". На самом деле, на ее крошечных ручках едва можно разглядеть настоящий ноготь – именно это делает короткий маникюр Робби таким аккуратным, что сочетается с цветом кожи. И вы не можете сказать мне, что ее огромное бриллиантовое кольцо от Lorraine Schwartz не является данью большим блесткам, которые, как известно, носила Барби".

Этот реверанс в сторону Барби был сдержаннее многих предыдущих образов Робби, но фаны лелеют надежду, что он не последний. В конце концов сезон награждения еще далеко не закончился, поэтому можем предположить: как минимум до "Оскара" включительно актриса будет радовать публику эффектными образами в стиле барбикор.

Ранее OBOZ.UA писал, что Том Бачик также делал маникюр Селене Гомес для "Золотого глобуса-2024". Нетипичный черный нейл-арт вызвал ажиотаж в сети.

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