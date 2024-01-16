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Марго Робби продемонстрировала изысканный маникюр, идеально подходящий к образу Барби

Анна Кравчук
Lady Oboz
2 минуты
2,0 т.
Марго Робби продемонстрировала изысканный маникюр, идеально подходящий к образу Барби

Одним из главных трендов прошлого года оставался барбикор, заполонивший модный и бьюти мир после премьеры кинохита "Барби". Конечно, интерес к этой эстетике и ее популярность подпитывала исполнительница главной роли в фильме Марго Робби. Впрочем, на церемонии награждения Critics Choice Awards 2024 актриса появилась не в привычном нежном розовом образе, а в красном платье, которое именовали "горячим гламуром Барби". Маникюр звезды также был лишен розовых намеков, однако, по мнению экспертов, еще больше вписался в общую концепцию.

Видео дня

Марго Робби продемонстрировала нейл-арт, присущий реальным куклам Барби. Его для голливудской красавицы сделал звездный мастер маникюра Том Бачик, о чем рассказал в своем Instagram.

Последние полгода Робби действительно воспроизводила образы культовых кукол-блондинок. Ей удавалось не только одеваться в платье и костюмы Барби, но и делать идентичные прически и макияж. Маникюр не являлся исключением. Для Critics Choice Awards 2024 Том Бачик сделал своей звездной клиентке самый "реалистичный" маникюр Барби, который только можно представить.

Марго Робби продемонстрировала изысканный маникюр, идеально подходящий к образу Барби

Так, для создания "истинного" маникюра куклы, мастер использовал два бежевых оттенка Chanel Les Vernis Légende и Ballerina на коротких ногтях Робби. Он прокомментировал: "Нашим вдохновением для маникюра был легкий гламур. Мы хотели, чтобы ногти были в тон ее коже, чтобы помочь визуально сузить ногти и удлинить пальцы почти как у манекена".

Марго Робби продемонстрировала изысканный маникюр, идеально подходящий к образу Барби

Эксперт издания Аllure отметила: "Как человек, который в 80-х годах упорно коллекционировал кукол Барби, могу сказать, что ногти Марго напоминают мне не столько манекена, сколько настоящую руку Барби. Понимаете, Барби, которых я знаю, никогда не носили "лак для ногтей". На самом деле, на ее крошечных ручках едва можно разглядеть настоящий ноготь – именно это делает короткий маникюр Робби таким аккуратным, что сочетается с цветом кожи. И вы не можете сказать мне, что ее огромное бриллиантовое кольцо от Lorraine Schwartz не является данью большим блесткам, которые, как известно, носила Барби".

Марго Робби продемонстрировала изысканный маникюр, идеально подходящий к образу Барби

Этот реверанс в сторону Барби был сдержаннее многих предыдущих образов Робби, но фаны лелеют надежду, что он не последний. В конце концов сезон награждения еще далеко не закончился, поэтому можем предположить: как минимум до "Оскара" включительно актриса будет радовать публику эффектными образами в стиле барбикор.

Марго Робби продемонстрировала изысканный маникюр, идеально подходящий к образу Барби

Ранее OBOZ.UA писал, что Том Бачик также делал маникюр Селене Гомес для "Золотого глобуса-2024". Нетипичный черный нейл-арт вызвал ажиотаж в сети.

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