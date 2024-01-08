Руки королевы. Черный маникюр Селены Гомез на 'Золотом глобусе-2024' вызвал ажиотаж в сети

Селену Гомес можно назвать украшением премий и красных дорожек, ведь немногие знаменитости остаются в статусе желанного гостя в течение такого долгого периода времени. Певица и актриса начала свою карьеру еще в подростковом возрасте, но до сих пор не теряет своей популярности.

Видео дня

Премия "Золотой глобус-2024" стала этому доказательством. Кроме того, образ Селены вызвал настоящий ажиотаж в сети: фанатов поразило все – от яркого платья до нетипичного маникюра.

Для того, чтобы сиять под вспышками камер, Гомес выбрала красное платье из атласа с крестообразным вырезом. Наряд украсили черные розы и драматическая юбка с асимметричным шлейфом.

Особое внимание получил черный маникюр артистки, сделанный звездным нейл-мастером Томом Бачиком. Ногти были такими же блестящими, как стразы на платье. Такой необычный для звезды маникюр сразу вызвал бурю эмоций среди фанатов.

Под постом Бачика поклонники Селены даже сравнивали ее с королевой, настолько им понравился образ знаменитости:

Украшения настоящей королевы.

Классический и легендарный черный, я в восторге.

Руки королевы.

Она сияет!

Она выглядит как настоящая принцесса.

Мастер также поделился процессом создания маникюра для актрисы. Ногти делались перед выходом на красную дорожку "Золотого глобуса-2024".

Ранее OBOZ.UA показал 15 лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса-2024": Марго Робби и Дженнифер Лопес в Барби-розовом.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!