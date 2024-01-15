Марго Робби, Дженнифер Энистон, Эмили Блант и Риз Уизерспун стали звездами красной дорожки на Critics Choice Awards 2024. Фото

14 января в Санта-Монике, Калифорния, США, состоялась 29-я ежегодная церемония награждения Critics Choice Awards, главными победителями которой стали фильмы и сериалы "Оппенгеймер", "Барби", "Оставленные", "Наследники", "Ссора" и " Медведь". Традиционно все внимание было приковано не столько к лауреатам премии, как к поразительным образам на красной дорожке. И звезды не подвели! Особенно активно обсуждают наряды актрис Марго Робби, Дженнифер Энистон, Эмили Блант и Риз Уизерспун.

Видео дня

От Марго Робби все ждали нежный розовый образ в стиле барбикорн, и это вполне логично. Однако на этот раз одна из главных красавиц Голливуда поражала горячим гламуром Барби, чем приковала к себе еще большее внимание. Эмили Блант также выбрала насыщенный красный цвет, а вот Энистон и Уизерспун появились в черном, однако это не помешало им омрачить коллег в более ярких оттенках. Все четыре были признаны "наилучше одетыми" на Critics Choice Awards 2024, передает Daily Mail.

Марго Робби

Как мы уже заметили, актриса воплотила горячий гламур Барби, для чего выбрала огненное платье от Balmain, созданное по заказу. Роскошный облегающий фасон а ля "русалка" идеально подчеркнул утонченную фигуру Робби. Платье имело рюши вдоль тела, а декольте с открытыми плечами украшали розы.

Звезда "Барби" дополнила образ бриллиантовыми серьгами от Lorraine Schwartz, а волосы были частично зачесаны назад, с пробором по центру и легкими волнами.

Она позировала вместе со своим мужем, продюсером Томом Акерли, который выглядел не менее стильно в костюме в тонкую полоску и белой рубашке на пуговицах.

Дженнифер Энистон

Роскошная фигура 54-летней актрисы выглядела еще роскошнее в черном комбинезоне без бретелей с фактурным декольте. Он был дополнен поясом-юбкой на талии, который элегантным каскадом спускался к полу.

Звезда "Утреннего шоу" и культовых "Друзей" была обута в остроносе черные туфли, ее ушки украшали изящные бриллиантовые украшения от De Beers, а волосы до плеч были уложены игривыми волнами.

Эмили Блант

Актриса, которая в этом году стала звездой уже культового "Оппенгеймера", поразила своим появлением на красной дорожке благодаря красному платью с пайетками Giorgio Armani Prive. Ее наряд, по мнению многих, перекликался с нарядом Марго Робби, ведь тоже имел розы в верхней зоне, а именно вдоль одного плеча.

Глубокий вырез на спине придавал образу уместной соблазнительности. Внимание также привлекали массивные украшения Tiffany & Co. Эмили прибыла с мужем, тоже актером и режиссером Джоном Красински.

Риз Уизерспун

Любительница миллионов выглядела великолепно в черном платье Celine от Hedi Slimane. Фасон без бретелей с большим бантом на талии не оставил папарацци и просто фанатов равнодушными. Звезда соединила платье с бриллиантовыми серьгами-каплями, браслетом и кольцом – все от Tiffany & Co Jewelry.

47-летняя актриса пришла на церемонию со своей 24-летней дочерью Эвой Элизабет Филлипп, которую называют копией звездной мамы. Девушка сверкала на красной дорожке в черном мини-платье Monique Lhuillier с акцентом на жемчужинах, а на ногах были туфли на каблуке Christian Louboutin.

Ранее OBOZ.UA делал подборку лучших женских образов на красной дорожке "Золотого глобуса", который состоялся в ночь с 7 на 8 января. Как выглядели и чем поражали Марго Робби, Дженнифер Лопес и другие – читайте в материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!