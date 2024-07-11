Что такое сухой педикюр и чем он отличается от традиционного? Фото

Каждый сезон тренды нейл-индустрии меняются, даря людям различные варианты оформления ногтей. В этом году в моду входит сухой педикюр.

Видео дня

Новая техника поможет сделать продолжительность бьюти-процедуры значительно меньше, ведь обеспечит избегание любого контакта с водой, пишет women.com. Мастер сразу начнет оформлять ногти с помощью специальных инструментов, без предварительного замачивания ног.

Наиболее заметным отличием между сухим и классическим педикюром является полное отсутствие контакта с жидкостью. Чтобы улучшить внешний вид стоп и убрать ороговевшие частицы кожи, достаточно накрыть ноги горячим полотенцем и воспользоваться отшелушивающим скрабом. Следующим этапом будет оформление кутикулы, придание формы ногтю и покрытие цветным лаком.

Преимущества сухого педикюра

Кроме того, что новая техника педикюра помогает сильно экономить время, ее важнейшим преимуществом является повышение уровня стойкости декоративных материалов. Мастерица Дебора Липпман рассказала, что пористая поверхность наших ногтей расширяется во время долгого пребывания в воде, что ухудшает качество будущего дизайна: "Если вы нанесете лак на расширенный ноготь, он не будет так хорошо держаться и, скорее всего, отколется, когда ноготь высохнет и уменьшится до своего нормального состояния".

К тому же, выбирая сухой педикюр, вы уменьшаете вредное воздействие на окружающую среду, так как избегаете бесполезного использования большого количества воды.

Ранее OBOZ.UA писал о 6 трендовых цветах летнего педикюра.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!