Что такое "краски для ногтей" и почему этот маникюр называют идеальным
На смену трендовому красному маникюру весны приходят сияющие краски для ногтей. Естественные цвета такового продукта помогут создать эффект "идеального" покрытия.
В отличие от гель-лаков, полностью изменяющих цвет ногтевой пластины, эта прозрачная формула сохранит натуральную окраску, добавляя легкого сияния. К тому же, поможет сохранить популярную эстетику "clean girl", пишет New York Post.
Основным преимуществом краски является укрепляющий эффект. Присутствие в составе питательных и осветляющих ингредиентов, например миндального масла и альфа-гидроксикислот, способно восстановить ломкие ногти после длительного использования акрила или гелевого покрытия.
Мастер маникюра Ами Стритс отметила, что краски для ногтей очень легки в использовании. Достаточно нанести один слой, и вы получите готовый маникюр в считанные секунды.
"Они обеспечивают чрезвычайно глянцевое покрытие и иллюзию "идеальных" ногтей за один простой шаг, поэтому это очень быстрый способ сделать внешний вид ногтей "ухоженным" с помощью минимального количества продукта", – сказала мастер.
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