Кошачий глаз, французский крокодил и бантики. 7 модных идей маникюра для тех, кто любит нейл-арт

Тенденция "clean girl", которая предусматривает элегантный и сдержанный маникюр, постепенно уходит в прошлое, уступая новым трендам на яркость и индивидуальность. Цикличная мода в 2024 году все чаще подбрасывает давно забытые дизайны с необычным и оригинальным нейл-артом, заставляя отказываться от базового однотонного покрытия.

Эксперты в сфере предоставления маникюрных услуг уверены, что в этом году стильно будут выглядеть 7 разных дизайнов: от объемного декора до гелевых рисунков. Их мнением поинтересовались редакторы Аllure.

Стразы

Модные специалисты подчеркивают, что стразы, если добавить их в меру, даже из простого дизайна могут сделать интересный маникюр. Блесточки, пайетки, жемчужины или объемные фигурки – приветствуются все варианты.

"Желейные" ногти

Модницам, которым неудобно привыкать к объемным дизайнам, посоветовали обратить внимание на новые техники покрытия. К примеру, полупрозрачный "желейный" маникюр выглядит элегантно, но вместе с тем – необычно.

Втирка

В моду неожиданно вернулись хромированные ногти, достигаемые с помощью разных протирок. Преимущество такого покрытия в том, что его можно стилизовать с любым цветом.

"Кошачий глаз"

Где-то с 2016-го к нам вернулся тренд с глубоким и блестящим "кошачьим глазом", от которого в свое время были без ума модницы всего мира.

"Французский крокодил"

Поклонницам сочетания классики и животного принта посоветовали обратить внимание на французский маникюр с изюминкой. Новым в этом дизайне будет кончик, разрисованный в стиле крокодиловой кожи.

Металлик

Золото, серебро или бронза – в моду вернулись все варианты металлических лаков. О них давно забыли, но от этого маникюр с блестящими алементами не стал выглядеть менее нарядно.

Бантики

Искусные мастера в 2024 году готовятся к тому, чтобы украшать ноготки клиенток бантиками из полигеля или 3Д фигурками. Такой женственный маникюр может казаться непрактичным, однако будет точно бросаться в глаза.

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