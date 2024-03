На Оскаре 2024 увидели идеальный маникюр для весны и лета: показала его Марго Робби. Фото

Никому не секрет, что красные дорожки – показ моды, участие в котором принимают не модели, а кинозвезды. Так, на 96-й церемонии "Оскара" актриса "Барби" Марго Робби убила двух зайцев сразу – шикарным блестящим платьем и особенным нюдовым маникюром, который будет подходить под любой образ и, похоже, станет трендом весны-лета 2024 года.

Карамельный цвет не очень популярен среди любителей маникюра, и, как утверждает Who What Where UK, среди пальчиков других звезд на красной дорожке этот оттенок был самым интересным и веял будущей трендовостью.

На "Оскаре" актриса предстала перед камерами в черном длинном блестящем платье Versace с паеток и с дизайнерскими складочками на поясе. К образу она подобрала кольцо, массивный золотой браслет Fred Leighton и маникюр в цвет драгоценного металла.

Этот оттенок является идеальным балансом между нюдовым и коричневым, что делает его отличным для весенней и летней погоды. Карамельный идеально дополнил наряд Робби и прибавил роскоши ногтям. Такую красоту актрисе создала ее постоянный мастер маникюра Бетина Голдштейна. Гольдштейн выбрала миндалевидную форму и использовала лак для ногтей Chanel карамельного цвета.

OBOZ.UA предлагает вдохновиться другими вариантами маникюра с этим нюдовым оттенком:

Напомним, Оскар 2024 состоялся в ночь с 10 на 11 марта в Лос-Анджелесе, США. Тогда украинский режиссер Мстислав Чернов впервые за всю историю независимости нашего государства получил статуэтку величайшей кинопремии в номинации "Лучший документальный фильм" за киноленту "20 дней в Мариуполе". Из-за победы россияне начали плеваться и даже цинично заявили, что украинцы "обменяли награду на Мариуполь", хотя сам Чернов в речи указал, что с радостью заменил бы ее на отсутствие обстрелов и убийств со стороны восточного соседа.

Ранее OBOZ.UA писал о самых выдающихся образах кинозвезд на красной дорожке, из-за чего можно проследить, что в этом году актрисы избрали не бросающиеся в глаза нюдовые и пастельные тона. Даже к красному платью был выбран молочный лак, как это сделала Лиза Коши.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!