Комаровский назвал единственный эффективный способ сбросить лишний вес

Украинский педиатр Евгений Комаровский объяснил, почему диеты не эффективны в долгосрочной перспективе. По мнению врача, есть только 1% людей, которым удалось удержать вес после похудения с помощью ограничений в питании.

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Ведь диеты эффективны только тогда, когда нужно похудеть быстро к какому-нибудь событию, например, свадьба или отпуск на море. Об этом он рассказал в интервью интернет-изданию "ГОРДОН".

Комаровский считает, что основное правило похудения – понять, что в этом поможет не диета, а лишь корректировка образа жизни и привычек.

"Каждый может сбросить массу веса в течение трех-четырех месяцев на силе воли, на характере", – говорит Комаровский.

Человек начинает на энтузиазме заниматься физическими упражнениями, сидеть на жесткой диете. Но при этом страдает, мучается. Да, вес будет потерян. Но недолго.

"Когда вы чувствуете голод, можно хоть биться головой о стенку, но ваш метаболизм, ваши инстинкты говорят только об одном:" Этот дурак делает со мной что-то непонятное, он лишает меня энергии. С этим надо бороться". И бороться можно двумя способами – замедлить метаболизм или все время искать жирное и сладкое", – объясняет Комаровский. Поэтому к моменту окончания диеты человек начинает очень быстро возвращать потерянный вес, а может и набирать еще больше.

"Надо свою жизнь изменить, а жизнь – это не только еда. Жизнь – это и сон, и физические нагрузки, и эмоциональные стрессы", – объяснил педиатр. И добавил, что во время войны, когда наша жизнь – сплошной стресс и недосып, с лишним весом бороться очень сложно.

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