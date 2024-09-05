Что о вашем характере расскажет поза, в которой вы любите сидеть на диване

Психолог Ребекка Ваник говорит, что то, как человек располагается на диване, может дать тонкие подсказки по поводу его типа личности. Она проанализировала ряд разных поз и обнаружила, какие стили сиденья демонстрируют потребность в контроле, лидерстве и других социальных тенденциях.

Видео дня

Некоторые позы показывают, кто из нас больше интроверта в своей группе, тогда как другие могут быть более практичными мыслителями. The Mirror описал 5 самых распространенных поз, и что они говорят о человеке.

Со скрещенными ногами

Если вам нравится сидеть со скрещенными ногами, это часто указывает на желание создать образ изысканности и хладнокровия. Этот человек хочет, чтобы его воспринимали как изощренную и контролируемую личность.

Максимальное расслабление

Если вы стремитесь к максимальному расслаблению и комфорту, психолог считает, что вы, вероятно, расслабленный и уверенный человек, чувствующий себя комфортно, занимая дополнительное пространство и наслаждаясь своим комфортом.

Свернуть калачиком

Если после долгого дня вы просто хотите спокойно свернуться калачиком на диване, то вы, скорее всего, предпочтете комфорт, а не равновесие. По словам доктора Ваник, эти люди также могут быть менее заинтересованы в привлечении внимания, а больше сосредоточены на получении удовольствия.

Ноги на подставке

Поза немного похожа на характеризующую максимальное расслабление, но здесь человек использует мебель, чтобы сложить туда ноги. Такая поза говорит, что этот человек готов адаптироваться к различным ситуациям, проявляя чувство практичности.

В объятиях с подушкой

Если вы попадаете под эту категорию, вы, скорее всего, интроверт. Это положение предполагает преимущество сливания с фоном. Возможно, вы пытаетесь скрыть или казаться менее заметными, и это может быть даже попытка спрятаться из-за стеснительности или самосознания.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 признаках того, что партнер вас не любит.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!