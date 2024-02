Самые модные принты сезона весна-лето 2024: чем обновить гардероб

Невозможно отрицать, что принт добавляет шарма и экстравагантности образу, но со временем одни выходят из моды, другие возвращаются. На модных показах сезона весна-лето 2024 года отмечались разные узоры во всех возможных проявлениях, но некоторые из них особенно часто появлялись, поэтому их вполне можно назвать будущими трендами.

Различные принты в одежде круты тем, что с ними можно легко экспериментировать: создайте образ с одним узором с головы до пяток, изящно добавить их в образ в виде аксессуара или только одного предмета нужной текстуры. О самых трендовых принтах рассказали в Who What Where UK.

Вертикальные полоски

Полоска никогда не выходит из моды, меняется только ее положение: горизонтальное или вертикальное. В этом сезоне вертикальные стяжки невероятно точны. Тем более этот принт визуально продлит телосложение, поэтому для низких людей, которым хочется выглядеть выше, это идеальная находка.

Графические цветы

На самом деле с цветочным принтом следует соблюдать осторожность. Ведь огромные цветы прибавляют возраст и полнят, а мелкие уже вышли из моды. Но вот тренд будущего сезон гармонично выглядит в основном только в монохромном виде или с примесями красного.

Горошек

Этот принт попадает в сердце любителей винтажной одежды 50-х годов. Несмотря на свою простоту, горошек добавляет свежести образу.

Арлекино

Этот узор чаще всего можно заметить на осенне-зимних безрукавках. Но, похоже, этот дизайн затронул платья и брюки.

Волны

Прежде всего волнистый принт может легко скрыть недостатки тела. Вокруг этого трендового узора можно создать множество интересных образов.

