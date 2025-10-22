Какой макияж модный этой осенью: главные тренды

Осень обещает быть яркой и смелой. Макияж этого сезона отражает стремление к индивидуальности, сочетая мятежные нотки с теплом осенних оттенков. От карамельных сияний до авангардных экспериментов с бровями — тренды предлагают широкий простор для творчества.

Социальные сети активно подпитывают эти нововведения, задавая тон в мире моды. Каждый тренд — это возможность подчеркнуть свою уникальность, сохраняя элегантность и современность. Эксперты выделили пять ключевых направлений, которые будут определять осенний макияж 2025 года.

Поджаренный макияж

Тренд "Toasty Makeup", набравший популярность в TikTok, — это идеальный баланс между солнечным теплом и мягкими карамельными оттенками. Он фокусируется на создании естественного сияния с помощью теплых тонов, таких как бронзовый, персиковый или медовый. Этот макияж помогает сохранить летнюю свежесть даже в прохладные осенние дни. Используйте кремовые румяна и хайлайтеры, чтобы подчеркнуть скулы и придать лицу здоровый блеск. Такой образ идеально подходит как для повседневной жизни, так и для особых событий. Попробуйте этот тренд, чтобы добавить тепла своему осеннему стилю.

Обесцвеченные брови

Обесцвеченные брови — это смелый шаг, который кардинально меняет вид лица. Этот тренд позволяет смягчить или полностью убрать естественный цвет бровей, создавая уникальный и современный образ. Легкое осветление подходит для деликатного эффекта, тогда как полное обесцвечивание добавляет драматичности. Такой стиль идеально сочетается с минималистичным макияжем или яркими акцентами на глазах. Обесцвеченные брови подчеркивают индивидуальность и делают образ незабываемым. Этой осенью это must-try для тех, кто готов к экспериментам.

Гранж-образ

Гранж возвращается с новой силой, завоевывая сердца поклонников красоты с потрясающим ростом интереса на Pinterest. Этот стиль сочетает небрежный, но выразительный макияж с темными губами и дымчатыми тенями для глаз. Едва заметные недостатки на коже добавляют образу аутентичности и мятежного шарма. Гранж-макияж идеально подходит для тех, кто хочет выглядеть уверенно и дерзко. Используйте матовые помады бордовых или сливовых оттенков и растушеванные тени для создания драматического эффекта. Этот тренд — настоящее воплощение осенней свободы.

Коричневая тушь

Коричневая тушь стала неожиданным хитом осени 2025 года, предлагая деликатную альтернативу классической черной. Ее приглушенный шоколадный оттенок подчеркивает глаза, добавляя им теплоты без чрезмерной интенсивности. Этот вариант идеально подходит для дневного макияжа, создавая естественный и изысканный вид. Вечером коричневую тушь можно комбинировать с темными тенями для более глубокого эффекта. Ее универсальность делает этот тренд доступным для всех типов внешности. Попробуйте этот мягкий акцент, чтобы освежить свой осенний образ.

Искусственные родинки

Искусственные родинки — это тренд, который возвращает эстетику ретро с новым современным звучанием. Небольшие нарисованные точки на щеках, возле губ или в уголке глаза добавляют лицу характера и изысканности. Они могут быть как едва заметными, так и ярко выраженными, в зависимости от вашего стиля. Этот аксессуар красоты позволяет легко изменить образ без значительных усилий. Используйте карандаш для бровей или специальные стикеры, чтобы создать идеальную родинку. Этот тренд придаст вашему макияжу нотку элегантности и загадочности.

