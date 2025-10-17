Как сделать макияж, как у звезд: самые эффективные лайфхаки

Макияж, как у знаменитостей, не всегда требует дорогих средств или профессиональных визажистов – достаточно знать несколько простых, но эффективных лайфхаков. Эти советы базируются на рекомендациях специалистов и помогут не только улучшить внешний вид, но и заботиться о здоровье кожи.

Видео дня

От снятия макияжа до контурирования – каждый шаг может стать ключом к совершенному образу. По словам экспертов, регулярное использование таких хитростей экономит время, деньги и ресурсы. Они подходят для любого типа кожи и уровня опыта, делая красоту доступной для всех.

Салфетки для снятия макияжа

Одно из ключевых правил макияжа – обязательно снимать его полностью перед сном, поскольку оставленный макияж вредит коже, провоцируя акне и преждевременное старение. По словам специалистов, переход на многоразовые салфетки из органического хлопка является экологичным и экономичным вариантом, ведь их можно использовать неоднократно. Такие салфетки эффективно очищают лицо от всех остатков, позволяя коже дышать. По мнению экспертов, это не только экономит деньги, но и уменьшает количество отходов. Регулярное использование такого лайфхака поможет поддерживать здоровье кожи и избежать проблем в будущем.

Консилер

Нанесение большого количества консилера под глаза для маскировки темных кругов может быть ошибкой, поскольку это подчеркивает морщины на тонкой коже. По словам специалистов, лучше всего наносить консилер только на внутренние и внешние уголки глаз, где кожа самая темная. Это осветляет лицо, делает взгляд более живым и избегает заполнения морщин. По мнению экспертов, такой подход идеально дополняет другие элементы макияжа, как тени или тушь. Результат – естественный и свежий вид без перегрузки кожи.

Сыворотка для лица

Если кожа чувствительная, простым решением может стать нанесение подходящей сыворотки для лица, которая успокаивает раздражение. По словам специалистов, сыворотки с ингредиентами вроде ретинола или витаминов С и D идеально подходят для жирной или склонной к акне кожи. Они быстро впитываются, не оставляя жирности, и увлажняют поры. По мнению экспертов, сыворотки действуют как стимулятор для активных компонентов в уходе, делая кожу более здоровой. Этот лайфхак превращает борьбу с чувствительностью в легкую ежедневную рутину.

Тушь для ресниц

Проверка срока годности туши – важный шаг для избежания раздражений, инфекций или роста бактерий. По словам специалистов, просроченная тушь может вызвать покраснение, высыпания или даже плесень внутри тюбика. Если тушь пахнет уксусом или потеряла оригинальный запах, ее следует выбросить. По мнению экспертов, безопасный срок использования – около трех месяцев, после чего риск возрастает. Регулярная замена туши обеспечит здоровье глаз и безупречный макияж.

Темные круги под глазами

Темные круги под глазами часто возникают из-за пигментации, потери жира или отеков, но их можно осветлить простым массажем. По словам специалистов, 30-секундный массаж легкими постукивающими движениями указательным и средним пальцами улучшает кровоток. Двигайтесь по кругу вокруг глаза: наружу вдоль бровей и внутрь вдоль скул, избегая тянущейся кожи.

По мнению экспертов, этот лайфхак можно делать в любое время суток без помощи специалистов. Со временем он может даже заменить консилер, делая взгляд более свежим.

Контурирование

Вместо косметической хирургии можно воспользоваться контурированием, чтобы визуально уменьшить нос. По словам специалистов, сначала подготовьте кожу увлажнителем и праймером, затем нарисуйте темные линии по бокам и на кончике носа. Растушуйте их, а затем добавьте хайлайтер на переносицу и кончик для объема. По мнению экспертов, используйте небольшое количество хайлайтера, чтобы избежать металлического эффекта. Этот лайфхак создает четкий и стройный вид носа без затрат.

Брови

Форма бровей значительно влияет на весь вид лица, поэтому важно выбрать стиль, подходящий к форме лица. По словам специалистов, сначала определите форму лица – овальную, круглую, сердцевидную или другую – и подберите брови соответственно. Варианты включают изогнутые к хвосту, едва заметные дуги, закругленные, длинные с хвостом, короткие густые, S-образные, суженные, прямые или сильно изогнутые. По мнению экспертов, правильные брови улучшают симметрию и делают лицо более гармоничным.

Завершение макияжа

Макияж может выглядеть по-разному в зависимости от освещения, поэтому проверьте его в естественном свете перед завершением. По словам специалистов, возьмите зеркало на улицу, чтобы увидеть, как солнце отражается, и подправьте недостатки. Учтите количество, цвет и направление света: желтоватый от ламп накаливания или резкий от люминесцентных. По мнению экспертов, недостаточный или слишком яркий свет искажает результат.

OBOZ.UA предлагает узнать о цвете помады, который сделает лицо молодым и ухоженным.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.