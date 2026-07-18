Какие цвета волос подойдут женщинам старше 60 лет: они маскируют морщины

После 60 лет выбор цвета волос становится не только вопросом стиля, но и способом подчеркнуть естественную красоту. Удачно подобранный оттенок может придать лицу свежесть, сделать кожу визуально сияющей и отвлечь внимание от мелких морщинок.

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Стилисты из kobieta.interia.pl советуют отказываться от слишком резких контрастов в пользу мягких и многогранных оттенков. Именно они помогают создать более молодой и естественный образ.

Лучшие цвета волос для зрелых женщин

Одними из самых удачных оттенков для женщин после 60 лет считаются бежевый блонд, медовый блонд, светло-каштановый с нежными прядями, холодный бежево-коричневый и сочетание седины со светлыми или серебристыми тонами.

Бежевый блонд мягко осветляет лицо и выглядит максимально естественно, поэтому подходит большинству типов внешности. Медовый блонд подчеркивает тёплый подтон кожи, придавая ей здоровое сияние.

Обладательницам более темных волос стоит обратить внимание на светло-каштановый цвет с лёгкими светлыми отблесками. Такое окрашивание создаёт дополнительную глубину причёски и отвлекает внимание от возрастных изменений.

Популярность также набирает так называемый "грибной цвет" – холодный коричневый оттенок с бежевыми нотками. Он выглядит элегантно и не создает эффекта слишком тяжелых темных волос.

Не скрывайте седину полностью

Эксперты отмечают, что сегодня не обязательно полностью закрашивать седые волосы. Напротив, сочетание естественной седины со светлым блондом или серебристыми прядями позволяет получить современный, натуральный и очень стильный результат.

Такое многомерное окрашивание выглядит мягче, чем однотонный цвет, а также помогает сделать прическу более живой и объемной.

Каких цветов лучше избегать

Не все оттенки одинаково удачно подчеркивают красоту зрелой кожи. Насыщенный черный или очень темный однотонный коричневый могут сделать черты лица более резкими и акцентировать внимание на морщинах.

Не лучшим выбором будет и яркий желтоватый блонд, который иногда придает коже уставший вид. Кроме того, стилисты советуют избегать матовых однотонных цветов без световых переливов, ведь они могут визуально утяжелить прическу.

Молодой вид зависит не только от цвета

Важную роль играет не только сам оттенок, но и техника окрашивания. Легкий балаяж, мягкое осветление прядей у лица (face framing) или многотональное окрашивание придают прическе объем и естественность.

Не менее важен здоровый блеск волос. Гладкие и ухоженные пряди лучше отражают свет, благодаря чему кожа лица выглядит свежее и сияет.

Как выбрать оттенок в соответствии с цветом кожи

Подбирая новый цвет волос, стоит учитывать тон кожи. Для тёплого типа внешности лучше всего подходят медовый блонд, карамельные оттенки, золотисто-бежевые цвета и светлый каштан с мягкими переливами.

Женщинам с холодным подтоном кожи стилисты рекомендуют бежевый или пепельно-бежевый блонд, либо холодный светло-коричневый цвет. Они создают гармоничный образ без резкого контраста.

Обладательницам нейтрального оттенка кожи повезло больше всего, ведь им идет широкий спектр натуральных оттенков – от светлых блондов до мягких коричневых тонов.

Главное правило – выбирать многомерное окрашивание с плавными переходами, которое освежает внешний вид и визуально делает волосы гуще.

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