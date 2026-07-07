Как не испортить волосы во время отпуска: полезные советы

Во время отпуска волосы нуждаются в не меньшей защите, чем кожа. Солнце, морская вода, хлорированный бассейн и даже купание в озере могут сделать пряди сухими, ломкими и ослабленными, если заранее не позаботиться о них.

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Собираясь в путешествие, большинство людей тщательно упаковывают одежду, купальники, солнцезащитную косметику и средства по уходу за кожей. Зато о волосах часто вспоминают уже после возвращения, когда они становятся тусклыми, сухими, начинают ломаться или выглядят значительно хуже, чем до отпуска. Чтобы этого избежать, следует правильно подготовить волосы к солнцу и воде.

Трихолог Ольга Понятовская объяснила, как защитить волосы во время летнего отдыха. По ее словам, особенно внимательными следует быть тем, у кого есть пробор или заметное истончение волос. В таком случае сначала следует нанести на кожу головы солнцезащитный крем с SPF 50.

После этого специалист советует использовать сухое масло для волос с UV-фильтрами. Затем волосы можно собрать в удобную прическу – например, в пучок или косу. В таком виде можно идти купаться.

Однако защита не должна заканчиваться после первого купания. После выхода из моря, бассейна или озера трихолог советует повторно нанести сухое масло с УФ-фильтрами, если вы продолжаете находиться на солнце. Это важно, потому что мокрые волосы еще более уязвимы к повреждениям.

Такие повреждения могут серьезно повлиять на состояние волос. Поэтому простой уход во время отдыха поможет избежать ситуации, когда после долгожданного отпуска приходится срочно "спасать" волосы от сухости, ломкости и ослабления.

Помимо солнцезащитных средств для волос, стоит помнить и о головном уборе. Шляпа, панама или платок помогут дополнительно защитить кожу головы и пряди от активного солнца. В сочетании с продуктами с SPF и маслом с UV-фильтрами это может стать простым, но эффективным способом сохранить ухоженный вид волос даже после пляжного отдыха.

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