Какие цвета в тренде этой весной и летом: топ 7

Совсем нечасто цвет года от института Pantone вызывает столько же дискуссий, как в этом году. Чистый белый, которому дали название Cloud Dancer, заставил многих задуматься, является ли это цветом вообще? Тем не менее, он стал одним из самых популярных на модных подиумах во время показов весенне-летних коллекций 2026 года.

Какие еще оттенки будут самыми популярными этой весной и летом, разбиралось издание Myself. Они тоже часто встречаются в сезонных коллекциях модных брендов.

Cloud Dancer

Что греха таить: на первый взгляд этот цвет кажется совсем не эффектным. Однако, если присмотреться, главный оттенок 2026 года оказывается настоящим универсалом. Он может быть как основой для минималистичных монохромных образов, так и спокойным фоном для громких цветов.

Синий

От насыщенного темно-синего до яркого кобальта и ледяного голубого: мимо синего во всех его проявлениях в этом году не пройти. Какой именно оттенок подойдет вам – зависит от вашего цветотипа. Когда выберете именно свой, стилизуйте синий или в монохромные образы, или миксуйте с красным или желтым. А если любите нейтральность, выбирайте в пару бежевый или коричневый.

Фиолетовый

Будь то сочный ультрафиолет, или нежная лаванда: этот цвет добавит свежести и легко впишется в ваш гардероб. Трендовый фиолетовый отлично смотрится и сам по себе, и в паре с желтым, красным или серым.

Лимонно-желтый

В 2025-м все должно было быть цвета сливочного масла – интерьеры, одежда, маникюр. В новом году этот тренд никуда не исчезает, но получает серьезного конкурента из той же желтой гаммы – лимонный цвет. Этот свежий оттенок прекрасно сочетается с фиолетовым, джинсовым синим или коричневым. Тотал-луки тоже возможны, но здесь уже понадобится определенная смелость.

Миллениальный розовый

Этот цвет был на пике популярности в 2010-х, теперь он триумфально возвращается на подиумы. Чтобы подчеркнуть этот приглушенный розовый, дизайнеры выбирают деликатные ткани и изящные детали. Если рюши и кружево для вас – это слишком по-детски, можно выбрать более строгий по форме розовый бомбер или рубашку и дополнить их пастельным или ягодным низом.

Красный

Смельчаки носят этот пламенный цвет, одевшись в него с ног до головы, а те, кто сомневается, – просто добавляют красные аксессуары к сдержанным образам. Самым модным сочетанием будет комбинация красного с белым. Это могут быть отдельные вещи, или причудливый принт.

Серый

Серый никогда не выходит из моды, и в новых коллекциях сезона его достаточно. Этот нейтральный оттенок идеально гармонирует с другими трендами вроде желтого или розового, а минималисты спокойно могут миксовать его с черным, белым или бежевым.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых модных в 2026 году брюках – добавят образу французского шика.

