Добавляют французского шика: названы брюки, которые модные этой весной

Весна вернула в гардеробы одну из самых противоречивых моделей одежды прошлых десятилетий – брюки капри. Когда-то их считали сложными для стилизации, однако теперь дизайнеры полностью переосмыслили этот фасон.

Видео дня

Новые модели выглядят изысканно, подчеркивают фигуру и легко вписываются как в повседневные, так и в праздничные образы. Главный секрет популярности капри – правильный крой, качественные ткани и современная подача. Именно поэтому этой весной они стали символом сдержанной элегантности с нотками французского стиля, пишет City Magazine.

Брюки капри

Еще несколько лет назад брюки капри ассоциировались преимущественно с модой начала 2000-х. Низкая посадка, неудачная длина и тяжелая обувь часто портили пропорции фигуры, из-за чего модель надолго исчезла из модных списков.

Сегодня ситуация кардинально изменилась. Дизайнеры вернули капри на подиумы в совершенно другом виде: более продуманном, женственном и универсальном. Благодаря этому модель снова стала актуальной.

Брюки с высокой посадкой

Главное отличие современных капри – завышенная талия. Именно она визуально удлиняет ноги, формирует красивый силуэт и делает образ более собранным.

Такие брюки подходят разным типам фигуры, ведь акцентируют талию и помогают создать гармоничные пропорции. Это уже не случайный тренд, а хорошо продуманный фасон для ежедневного гардероба.

Брюки с четким кроем

Еще один модный вариант сезона – капри со строгими линиями и качественным пошивом. Плотные ткани, аккуратные швы и лаконичный дизайн добавляют образу дорогой простоты.

Такие модели легко комбинировать с жакетами, рубашками или базовыми топами. Они уместны как для офиса, так и для городских прогулок.

Брюки в минималистическом стиле

В этом сезоне в центре внимания чистые силуэты и сдержанная палитра цветов. Однотонные капри в черном, белом, бежевом или темно-синем оттенках выглядят особенно эффектно.

Минимализм делает вещь универсальной: достаточно добавить стильные аксессуары или красивую обувь, чтобы получить завершенный образ.

Как носить капри весной 2026 года

Чтобы капри выглядели современно, стилисты советуют сочетать их с обувью, которая визуально вытягивает ногу. Лучше всего подойдут лодочки с острым носком, босоножки на тонких ремешках, slingback или туфли на kitten heel.

Верх стоит выбирать более сдержанный: приталенные топы, шелковые блузы, укороченные жакеты или рубашки. Баланс пропорций в таком образе имеет решающее значение.

Стилисты считают, что этой весной капри – это не просто брюки, а стильное заявление о хорошем вкусе, уверенности в себе и любви к элегантной моде.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.