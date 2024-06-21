Как в спа-салоне: эксперты рассказали, как сделать идеальный уход за лицом в домашних условиях

Тщательный и регулярный уход – залог длительного сохранения молодости кожи. Сделать кожу более гладкой, мягкой и сияющей можно с помощью доступных средств и простых техник. Найдите время по крайней мере раз в неделю, чтобы сделать качественный многоэтапный уход.

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Не обязательно тратить средства на дорогостоящие процедуры в спа-салонах. Эксперты рассказали, как сделать идеальный уход за лицом в домашних условиях

Шаг 1. Этап очищения

Первым шагом всегда должно быть создание "чистой палитры", говорит косметолог Джоанна Варгас. Следует позаботиться о двойной очистке. Сначала воспользуйтесь очищающим средством или бальзамом на масляной основе, чтобы растопить стойкую тушь и удалить омертвевшие клетки, сохраняя липидный барьер кожи.

После тщательного смывания теплой водой нанесите средство для лица в виде пенки или крема. Кремы более нежные, поэтому они технически предпочтительны для тех, кто имеет чувствительную кожу. Пенка обычно более тщательно очищает поры.

Шаг 2. Сияние кожи

Используйте средства для пилинга. Этот этап помогает отслоить мертвые клетки кожи и удалить избыток жира, чтобы обеспечить проникновение активных ингредиентов и извлечь максимальную пользу от последующих шагов.

"Люди с жирным типом кожи имеют большие сальные железы. Кожа лучше переносит влияние абразивных частиц. Если у вас сухая и чувствительная кожа, следует выбрать продукты с меньшими гранулами", – подчеркнул Гэри Голдфаден, доктор медицинских наук, сертифицированный дерматолог и основатель Goldfaden MD.

Дерматологи советуют использовать смесь химических эксфолиантов, таких как альфа-гидроксикислоты (AHA) и бета-гидроксикислоты (BHA). Не переусердствуйте на этом этапе, поскольку это может привести к повреждению защитного липидного барьера кожи.

Шаг 3. Насыщение и увлажнение

Какая самая большая проблема вашей кожи? Это могут быть сыпь, сухость, тусклость, чувствительность, отсутствие упругости, темные пятна. От вашего ответа и типа кожи зависит, какая маска будет наиболее эффективной.

Основное предназначение масок для лица – это лечение возникающей у вас проблемы. Если кожа жирная и подвержена высыпаниям, формула на основе глины поможет впитать избыток жира и будет своеобразным детоксом. Для сухой кожи выберите формулу, предназначенную для восстановления гидратации: в составе должны быть гиалуроновая кислота и витамин В5. Чтобы разгладить морщины, можно использовать маску, содержащую пептиды и антиоксиданты.

Шаг 4. Этап очищения

"Практика распаривания лица может помочь увлажнить и смягчить внешний слой кожи", – посоветовала дерматолог Гедли Кинг, доктор медицинских наук. Это также способствовует улучшению кровообращения и смягчает ороговевшие частицы.

Можно купить профессиональное устройство, но есть домашняя альтернатива. Наполните миску горячей водой и держите лицо над миской, накрыв голову полотенцем, чтобы поры раскрылись от паровой бани. Однако если у вас чувствительная кожа, лучше упустить этот этап.

Шаг 5. Массаж

После смывания маски нанесите средство, успокаивающее и восстанавливающее барьер, например, крем с глицерином, ниацинамидом, керамидами или скваленом.

При нанесении крема сделайте себе массаж лица, чтобы улучшить кровообращение и лимфодренаж. Промассируйте кожу круговыми движениями, начиная с зоны декольте и продвигаясь вверх.

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