Основы летнего макияжа: какие продукты лучше всего подойдут для жары

Летом наша кожа выглядит и чувствует себя не так, как зимой. Соответственно, и требует иного подхода к макияжу, в частности перехода на несколько иные продукты.

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Визажисты советуют раз в 6 месяцев пересматривать содержимое своей косметички. OBOZ.UA рассказывает, что они рекомендуют положить туда на летний сезон.

Увлажняющая тональная база

В жару плотные тональные основы могут ощущаться на коже, как настоящая обуза. Поэтому летом лучше переходить на легкие текстуры, позволяющие вашему лицу дышать. Покрытие лучше брать среднее или прозрачное. Наличие в составе фильтров от ультрафиолета будет большим плюсом.

Праймер и спрей для закрепления

В жаркий сезон, когда кожа выделяет много влаги, нужно уделить особое внимание продуктам, обеспечивающим стойкость макияжа. Не забывайте использовать праймер. Это не только продлит стойкость вашего макияжа, но и придаст вашей коже ощущение свежести и увлажненности. А закрепляйте образ с помощью спрея. Он не даст мейку скатываться, пересыхать и осыпаться.

Водостойкая тушь

Вечеринки у бассейна, дни на пляже и летние приключения требуют туши, устойчивой к воде и влажности. Такой продукт не течет и не размазывается. Ваши ресницы остаются объемными и четкими в течение дня. К тому же вы будете прекрасно выглядеть на фото.

Кремовые румяна

Придайте щекам естественный и влажный румянец с помощью кремовых румян. Кремовые формулы легко впитываются в кожу и придают ей свежий вид. Выбирайте оттенки, имитирующие естественный цвет покрасневших щек, например нежно-розовые, коралловые или персиковые тона. Так вы сделаете ваш образ легким и сияющим.

Яркие и смелые цвета губ

Лето – идеальное время для экспериментов с яркими и смелыми цветами помад. Эффектный оттенок хорошо смотрится именно в летние дни. Но выбирайте стойкие и увлажняющие формулы, не высушивающие губы. Матовое, сатиновое или глянцевое покрытие – здесь выбор за вами. Главное – не бояться экспериментов.

Промокальная бумага

Бороться с избыточным блеском и сохранить свежесть макияжа в течение дня помогут салфетки из специальной бумаги, контролирующие жирность кожи. Они быстро впитывают жир и удаляют нежелательный блеск, не нарушая макияж. Просто приложите их к проблемной зоне и наслаждайтесь результатом.

Бальзам для губ с SPF

Не забывайте защищать губы от вредных солнечных лучей. Купите бальзам для губ с высоким фактором SPF. Он не только обеспечит увлажнение, но и защитит нежную кожу. Ищите формулы, обеспечивающие защиту широкого спектра действия и содержащие такие ингредиенты, как масло ши или кокосовое масло. Это не только защитит ваши губы от солнечных ожогов, но и сбережет их мягкими и эластичными в течение всего летнего сезона.

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