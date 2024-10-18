Как стильно носить джинсы и свитер: советы для модниц, которые сделают банальный образ трендовым

Свитера и джинсы осенью всегда будут актуальны, ведь это комфортно, универсально и стильно. Но как разнообразить это сочетание, если оно кажется слишком банальным? Модницы по всему миру показали, как носить заезженное комбо в 2024 году.

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OBOZ.UA собрал примеры, как лучше скомбинировать джинсы и свитер, чтобы это выглядело стильно и незаурядно. Вот подборка с лучшими сочетаниями.

Мешковатые джинсы, массивные кардиганы и угги

Образ идеально подойдет тем, кто любит стиль и комфорт. Легкую кофточку можно заправить в джинсы свободного кроя, на нее надеть вязаный кардиган и завершить все уггами. В таком образе заметили американскую актрису Блэйк Лайвли ее поклонники.

Черные джинсы, однотонный свитер и обувь на низкой подошве

Обычное сочетание смотрится очень женственно и элегантно. Черные джинсы с высокой посадкой идеально подойдут к свитерам разных цветов. Но в приоритете остаются нейтральные оттенки кофточек: кремовые, молочные или белые. Главное, чтобы вверх был однотонный – без лишних узоров и принтов. Завершат образ ботинки на плоской подошве. Дополнить лук можно тоненьким поясом на джинсах и небольшим клатчем.

Джинсы, объемный свитер под пальто и кроссовки

Такой образ точно смотрится стильно. За счет джинсов свободного кроя и кроссовок он будет еще очень удобным. Сверху можно надеть вязаный теплый свитер, который защитит вас от холода, и накинуть нейтральное черное пальто. К этому образу подойдет как сумка, так и рюкзак.

Синие джинсы прямого кроя в сочетании со светлой кофтой

Акцент на теплой палитре цветов осенью сделает ваш лук актуальным. К примеру, модель Клер Роуз дополнила синие свободные джинсы и молочную кофту ретро-ремешком в стиле 70-х, балетками на низкой подошве и классической сумкой.

Полосатый свитер и джинсы

Повседневный и утонченный образ. Свитер своим принтом похож на стиль моряков, потому придает необычности и разбавляет хорошим акцентом. Кофточка хорошо сочетается с широкими джинсами и обувью с квадратным мысом. На плечи можно накинуть бежевый тренч. Удачное сочетание цветов и одежды напоминает стиль old money, который продолжает быть популярным.

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