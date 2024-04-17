Как сделать макияж глаз как на подиуме: тушь и подводка не понадобятся

Тренд на естественность набирает обороты. Самые известные визажисты даже отказываются от туши и подводки, чтобы добиться натурального эффекта. Недавно на показе Dior в Бруклине визажист Питер Филипс отметил необходимость соблюдать чистоту и минимальные акценты в макияже.

Эта минималистическая техника предлагает сосредоточиться на насыщенных губах и не наносить слишком много средств на глаза. Как сделать макияж глаз как на подиуме, рассказало издание InStyle.

Достижение правильного баланса начинается с деликатного очерчивания глаз. Визажист советует использовать только тени. Необходимо подкрутить ресницы и нанести темно-коричневые или черные тени, чтобы подчеркнуть нижнюю линию ресниц.

Это сделает взгляд выразительным и насыщенным без использования туши.

Эффект почти незаметен, отметил Филлипс. Кажется, что макияжа нет, однако глаза выгодно подчеркнуты.

С чистой кожей и слегка очерченными глазами губы имеют центральное место в макияже.

"Я использовал кисточку для глаз, взял немного губной помады и просто растушевал ее на губах", – сказал Филлипс. Это создает безупречный рассеянный эффект.

При этом не следует забывать и о бровях – они должны быть хорошо прорисованы. Можно попробовать технику формирования бровей, которая включает определение ориентиров – чтобы "наметить", где брови должны начинаться и где заканчиваться, а также где должны идти дуги. Как нарисовать идеально симметричные брови – читайте в материале.

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