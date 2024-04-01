Как нарисовать идеально симметричные брови: гениальный способ

Брови – важный акцент, который может эффектно подчеркнуть естественную красоту. Сейчас тренд на густые и выразительные брови, поэтому многие выделяют их с помощью косметических средств: теней, карандашей, геля.

В сети набирает популярность техника с условным названием "картирование бровей". Процесс несколько сложен, но полезен для тех, кто желает добиться эффекта идеальных симметричных бровей.

Мода – вещь изменчивая. До 2010-х в тренде были тонкие брови-ниточки, и, возможно, вы тоже стали жертвой пинцетных манипуляций, которые уменьшили естественную густоту и толщину бровей.

В этом приеме для нанесения макияжа визажисты используют технику формирования бровей, которая включает в себя определение ориентиров – чтобы "наметить", где брови должны начинаться и где заканчиваться, а также где должны идти дуги.

Приложив карандаш з наружному уголку носа отметьте внутренний нижний уголок брови с каждой стороны – это начало ваших бровей. Далее следует выровнять карандаш под углом от уголка носа к концу брови и пометить расположение. Чтобы определить дуги, держите карандаш под углом от внешнего угла носа к внешней стороне радужки. Место, куда касается кончик карандаша, должно быть самой высокой точкой арки. После того как начало, дуга и конец каждой брови обозначены карандашом, следует очертить нижнюю часть брови, соединяя первую точку с кончиком. Далее следует тщательно прорисовать брови – это позволит лучше их заполнить.

Техника "картирования" позволяет равномерно заполнить брови, а не просто следовать за не всегда симметричной естественной линией роста,.

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