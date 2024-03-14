Как сделать идеально изогнутые брови: инструкция
В ежедневном макияже лицо мы уделяем большое внимание подводке для глаз, теням, румянам или помаде. Визажисты отмечают, что акцент следует делать также и на бровях. Правильно подчеркнутые брови могут кардинально изменить образ.
Естественно изогнутая бровь идеальной длины, достигающая высокой точки в нужном месте, может сделать ваше лицо более гармоничным. Эксперты рассказали, как эффектно подчеркнуть брови в домашних условиях.
Почему следует делать акцент на бровях
Специалист Мишель Холмс заявила, что правильно подчеркнутые брови помогают "раскрыть взгляд", при этом визуально создавая эффект лифтинга и омоложения.
Бровь должна идти вверх от внутреннего угла глаза, постепенно поднимаясь вдоль надбровной кости в высокой точке приподнятой бровной мышцы, а затем плавно опускаться к наружному уголку глаза. Плохо прорисованные, неухоженные или чрезмерно выщипанные брови могут визуально придать возраста, делая взгляд тяжелым и уставшим.
Как получить идеально изогнутые брови с помощью макияжа
Ключ к получению идеального макияжа заключается в использовании всех преимуществ природной структуры и формы бровей.
Шаг 1
Начните с расчесывания бровей вверх и наружу, а затем определите высокую точку.
"У большинства людей каждая бровь имеет естественную арку или высоту. Посмотрите в зеркало и поднимите брови, найдя самую высокую точку поднятой мышцы с каждой стороны", – предложила Холмс. Сделайте отметку карандашом для бровей прямо на верхней точке, которую вы определили.
Шаг 2
Сбалансируйте карандаш для бровей на прямой части носа и проведите линию в передней части брови. Повторите его с каждой стороны.
Шаг 3
Затем найдите конечную точку брови, сбалансировав карандаш и направив кончик к внешнему уголку глаза. Брови не должны опускаться слишком далеко, чтобы не создать эффект усталых глаз.
Шаг 4
Посмотрите на верхнюю и нижнюю линии естественных бровей. Холмс говорит, что они должны быть почти похожи на параллельные линии, идущие к вершине арки.
Иногда брови бывают неровные – виднеются пробелы вдоль изогнутой линии. Макияж – лучший способ заполнить и завершить контур всей брови. Не нужно создавать резкие линии, но полезно иметь легкий контур, чтобы создать симметрию и убедиться, что вы заполняете пробелы.
Шаг 5
Заполнение бровей – последний шаг. Холмс предлагает использовать карандаш, поскольку он хорошо справляется с заполнением всех участков таким образом, чтобы выглядеть естественно.
Пудра для бровей – еще одно замечательное средство для подчеркивания густоты. Для лучшего эффекта можно закрепить макияж гелем.
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