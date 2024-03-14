Как сделать идеально изогнутые брови: инструкция

В ежедневном макияже лицо мы уделяем большое внимание подводке для глаз, теням, румянам или помаде. Визажисты отмечают, что акцент следует делать также и на бровях. Правильно подчеркнутые брови могут кардинально изменить образ.

Естественно изогнутая бровь идеальной длины, достигающая высокой точки в нужном месте, может сделать ваше лицо более гармоничным. Эксперты рассказали, как эффектно подчеркнуть брови в домашних условиях.

Почему следует делать акцент на бровях

Специалист Мишель Холмс заявила, что правильно подчеркнутые брови помогают "раскрыть взгляд", при этом визуально создавая эффект лифтинга и омоложения.

Бровь должна идти вверх от внутреннего угла глаза, постепенно поднимаясь вдоль надбровной кости в высокой точке приподнятой бровной мышцы, а затем плавно опускаться к наружному уголку глаза. Плохо прорисованные, неухоженные или чрезмерно выщипанные брови могут визуально придать возраста, делая взгляд тяжелым и уставшим.

Как получить идеально изогнутые брови с помощью макияжа

Ключ к получению идеального макияжа заключается в использовании всех преимуществ природной структуры и формы бровей.

Шаг 1

Начните с расчесывания бровей вверх и наружу, а затем определите высокую точку.

"У большинства людей каждая бровь имеет естественную арку или высоту. Посмотрите в зеркало и поднимите брови, найдя самую высокую точку поднятой мышцы с каждой стороны", – предложила Холмс. Сделайте отметку карандашом для бровей прямо на верхней точке, которую вы определили.

Шаг 2

Сбалансируйте карандаш для бровей на прямой части носа и проведите линию в передней части брови. Повторите его с каждой стороны.

Шаг 3

Затем найдите конечную точку брови, сбалансировав карандаш и направив кончик к внешнему уголку глаза. Брови не должны опускаться слишком далеко, чтобы не создать эффект усталых глаз.

Шаг 4

Посмотрите на верхнюю и нижнюю линии естественных бровей. Холмс говорит, что они должны быть почти похожи на параллельные линии, идущие к вершине арки.

Иногда брови бывают неровные – виднеются пробелы вдоль изогнутой линии. Макияж – лучший способ заполнить и завершить контур всей брови. Не нужно создавать резкие линии, но полезно иметь легкий контур, чтобы создать симметрию и убедиться, что вы заполняете пробелы.

Шаг 5

Заполнение бровей – последний шаг. Холмс предлагает использовать карандаш, поскольку он хорошо справляется с заполнением всех участков таким образом, чтобы выглядеть естественно.

Пудра для бровей – еще одно замечательное средство для подчеркивания густоты. Для лучшего эффекта можно закрепить макияж гелем.

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