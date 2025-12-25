Как сделать глаза больше: советы визажистов

Увеличить глаза с помощью макияжа – одна из самых популярных задач в мире красоты. На протяжении десятилетий ведущие визажисты работали над техниками, которые открывают взгляд, делают его мягким, светлым и выразительным.

Именно поэтому эстетика doe-eyes, "оленьих глаз", не выходит из моды со времен первых кинодив. Издание Vogue рассказало об основных лайфхаках.

"Макияж в стиле doe-eye – один из моих фаворитов. Это безошибочный способ привлечь внимание к глазам мягко и деликатно, без чрезмерной драматичности smoky eyes", – рассказала голливудский визажист Таша Рейко Браун.

И независимо от того, маленькие глаза, нависшее веко, круглая или глубоко посаженная форма – правильно размещенные акценты могут визуально увеличить глаза буквально за несколько минут.

"Все сводится к балансу естественной формы глаз", – добавила звездная визажистка Кейт Ли.

Ниже приведены ключевые техники, которые чаще всего используют профессионалы, когда нужно мгновенно "раскрыть" взгляд.

Как наносить консилер

Консилер – один из самых сильных инструментов для увеличения глаз, если применять его правильно.

Советы экспертов:

наносить светлый консилер во внутренний и внешний уголки глаз , чтобы мгновенно освежить и "поднять" взгляд;

, чтобы мгновенно освежить и "поднять" взгляд; выбирать легкие текстуры , которые не собираются в складках – лучше всего работают консилеры-серумы;

, которые не собираются в складках – лучше всего работают консилеры-серумы; при необходимости нанести каплю светлого тона под арку брови, чтобы придать взгляду открытости.

Это создает оптический эффект приподнятого верхнего века и делает зону работы теней более ровной.

Какие тени выбрать

Важнейший принцип коррекции прост: темные цвета создают тень и "углубляют", светлые – приближают и открывают. Поэтому для увеличения глаз профессионалы советуют наносить нюдовые светлые тени как основной тон на подвижное веко. Затем добавлять мерцающий акцент над радужкой и во внутреннем уголке глаза.

Лучше избегать насыщенных темных цветов на нижнем веке и нижней линии ресниц.

"Свет во внутреннем уголке мгновенно пробуждает взгляд, а в сочетании с приподнятыми ресницами вся зона визуально расширяется", – объясняет Рейко Браун.

Для подчеркивания складки подойдут мягкие матовые серые оттенки, тщательно растушеванные чистой кистью.

Как правильно подкручивать ресницы

Подкрученные ресницы открывают взгляд сильнее, чем любой другой элемент макияжа.

Специалисты советуют:

устанавливать щипцы как можно ближе к корням ресниц и удерживать несколько секунд;

и удерживать несколько секунд; наносить два слоя туши , концентрируя продукт у основания;

, концентрируя продукт у основания; использовать водостойкую тушь для лучшей фиксации;

во время высыхания туши слегка "подталкивать" ресницы вверх, чтобы закрепить завиток.

Главное правило: тушь должна приподнимать и открывать взгляд, а не утяжелять кончики.

Какую подводку выбрать

Стоит избегать белого карандаша, который дает слишком резкий ретроэффект. Лучше использовать нюдовый карандаш для мягкого увеличения глаз и наносить его только под радужкой, а не по всей линии.

Для верхнего века лучше всего работают мягкие коричневые подводки с блеском, тонкие серые линии и деликатная стрелка только на внешней трети линии ресниц, завершенная коротким поднятием вверх. Такой подход делает взгляд более выразительным, не "закрывая" его тяжелой черной линией.

Укладка бровей

Брови напрямую влияют на восприятие размера глаз. Если хвостик брови опускается слишком низко, он визуально тянет глаз вниз, делая взгляд уставшим.

Специалисты советуют укладывать волоски кверху и в сторону, чтобы хвостик брови смотрел наружу, использовать сильный гель-фиксатор, при необходимости легко корректировать форму, не меняя густоту.

В сочетании со светлым веком и правильной подводкой это создает эффект подтянутости и открытости, который значительно увеличивает глаза.

