Как сделать 'подтяжку' лица консилером: революционный способ

Хороший макияж способен полностью трансформировать ваш образ, и это не миф. С правильной косметикой и техниками вы можете выгодно подчеркнуть свои черты и максимально использовать естественную красоту, скрыв несовершенства.

Одним из самых полезных продуктов в этом является жидкий консилер. С его лишь помощью можно визуально "подтянуть" лицо и сделать образ более молодым и свежим. Как это сделать? Лайфхак, который быстро стал вирусным, опубликовала в своем Instagram нидерландская бьюти-инфлюенсер Вероника Пафик. Вот семь шагов к совершенству, которые она предложила.

Шаг 1: Скулы

Нарисуйте консилером горизонтальные линии чуть ниже впадин скул. Ведите их под небольшим углом вверх. Это визуально приподнимет эту зону.

Шаг 2: Внешний уголок глаз

Этот шаг особенно важен для тех, у кого нависшие веки, поскольку он может помочь создать иллюзию более открытых и молодых глаз. Чтобы достичь этого эффекта, просто проведите линию консилером от нижней части внешнего уголка каждого глаза вверх, как будто вы наносите подводку.

Шаг 3: Веки

Чтобы достичь еще более выраженного эффекта подтяжки для ваших глаз, нанесите консилер чуть выше складки каждого века, повторяя то же восходящее направление, что и остальные линии. Благодаря этому штриху вы визуально приподнимете веко и еще больше раскроете свой взгляд.

Шаг 4: Над бровями

Ключевым элементом для завершения эффекта лифтинга на всем лице являются брови. Нарисовав линию консилера от самой высокой точки каждой брови до виска, мы подчеркиваем естественный изгиб и визуально подтягиваем эту зону вверх.

Шаг 5: По внешнему краю губ

Нарисуйте линию консилера под уголками губ, повторяя то же направление вверх. Вы создадите оптическую иллюзию, которая приподнимет уголки рта, придавая ему более мягкий и молодой вид.

Шаг 6: Возле ноздрей

Чтобы помочь завершить эту важную "подтяжку лица", сосредоточьте свое внимание на ноздрях. Восходящие линии, аналогичные остальным, проведите от крыла носа. Это визуально смягчит носогубные складки.

Последний шаг: Растушевка

Когда вы нанесли линии жидкого консилера на эти стратегические участки лица, пора все тщательно растушевать. Осторожно используйте среднюю кисть, чтобы растянуть продукт вверх, следуя направлению нарисованных линий. Этот простой трюк поможет достичь сияющего эффекта кожи и подтянуть черты лица, сделав его моложе.

