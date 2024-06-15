Как сделать, чтобы помада держалась весь день: 8 хитростей

Ни один образ не будет совершен без акцента на губах. Идеально подобранная помада поможет подчеркнуть природную красоту и придаст губам привлекательности.

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Есть один минус – блески и помады быстро стираются или скатываются в мелкие морщинки. Чтобы избежать неприятностей, следует знать несколько лайфхаков, которые помогут помаде держаться на губах весь день.

Попробуйте прозрачную пудру

Визажисты советуют попробовать эффективный способ. Сначала нанесите помаду – матовую или глянцевую, без разницы, – и зафиксируйте ее полупрозрачной пудрой, используя маленькую пушистую кисточку. Ключевое слово здесь – нажатие. Не проводите кисточкой из стороны в сторону, а просто зафиксируйте помаду легким нажимом.

Используйте праймер для губ

Есть не только праймеры для лица, но и праймеры для губ. Праймер – это особое косметическое средство, которое используется для подготовки к нанесению основного макияжа. Продукт помогает выровнять тон и рельеф, защищает кожу от ветра, холода, солнечных лучей, заполняет морщины и незначительные дефекты, обеспечивает стойкость макияжа на целый день. Праймеры создают идеальное основание для губной помады, обеспечивают увлажнение и наполнение.

Визуальное увеличение губ

Карандаши для губ – универсальные средства. Они могут выровнять форму губ или вытянуть контуры, сделать губы более полными и выразительными. Очертите губы карандашом, похожим на цвет помады, который вы будете использовать, а затем немного заполните середину тем же карандашом для губ. Помада, нанесенная после карандаша, будет иметь более восковую текстуру и будет дольше оставаться на губах.

Многослойное нанесение

Визажисты советуют сравнить этапы нанесения помады с процедурой домашнего окрашивания ногтей. Любой нейл-мастер скажет вам, что ключ к длительному маникюру – это несколько тонких слоев, а не один толстый. Такой способ нанесения актуален и для губной помады. Проведите ею по центру губ и с помощью кисточки или пальца распределите пигмент, чтобы покрыть всю поверхность. Затем повторно нанесите средство.

Устойчивая формула

Следует выбирать помады со стойкой формулой. Они снабжают полное покрытие одним движением, быстро высыхают и не исчезают даже под влиянием воды и пищи. Качественные помады делают губы гладкими и увлажненными благодаря добавлению антиоксидантов и эфирных масел, которые волшебным образом не мешают стойкости.

Домашний блеск для губ

Визажисты предлагают сделать насыщенный и ароматный блеск из подручных ингредиентов. Вам понадобится вазелин, оливковое масло, гель алоэ вера, цветные пигменты. Следует расплавить немного вазелина в микроволновке, чтобы создать мягкое легкое основание и добавить несколько капель оливкового масла и геля алоэ вера. С эфирными маслами следует быть осторожными – корицевая, например, может привести к ожогам. Домашний блеск для губ нужно поставить в микроволновку до полного растопления, а затем налить в пустую емкость.

Снова о пудре

Прежде чем наносить пудру, промокните салфеткой излишний пигмент. Это удалит поверхностный цвет, который обычно первым стирается. Как завершающий этап – нанесите немного пудры прямо через салфетку с помощью пушистой кисточки. Нанесение пудры через салфетку поможет избежать эффекта чрезмерно припудренных губ.

Сделайте пилинг губ

Подобно тому, как тональное основание лучше наносится и дольше держится на отшелушенной, гладкой коже, помада будет работать максимально эффективно после пилинга губ. Купите качественный скраб для губ, чтобы периодически очищать отмершие частицы кожи.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, как подобрать идеальную красную помаду под тон кожи.

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