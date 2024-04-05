Как правильно пользоваться тенями, чтобы раскрыть глаза: советы для эффектного макияжа

Правильная техника нанесения теней является неотъемлемой частью ежедневного макияжа. Тенденции меняются каждый сезон, но, несмотря на новые цветовые палитры и тренды, одно правило остается неизменным: цвет и расположение теней имеют первостепенное значение.

В зависимости от выбора цвета, интенсивности и расположения тени могут придать гармоничности лицу и подчеркнуть цвет глаз. Эксперты рассказали, как правильно пользоваться тенями, чтобы раскрыть взгляд.

Прежде чем рассмотреть следующие советы, следует определить форму глаз. Глаза могут быть круглыми, миндалевидными, близко или далеко посаженными, они могут иметь нависшее веко или опущенные углы. В зависимости от формы следует рассматривать и техники макияжа.

Светлые цвета на внутренних уголках глаз

Сосредоточьтесь на более светлых оттенках, чтобы помочь "вытянуть" взгляд. Светлые оттенки теней во внутренних уголках глаз помогут уменьшить темные тени, которые естественным образом образуются из-за их близости к носу. Если вы уже используете консилер в этой зоне для замаскирования темных кругов, подумайте о том, чтобы нанести на веки легкие мерцающие тени.

Светлые и темные тени в тандеме

Размещая более светлые цвета на внутренних половинах век и оставляя темные оттенки для наружных уголков, вы можете сделать взгляд более выразительным. Визажист Александра Анеле пояснила, что размещение темных теней также может создать эффект лифтинга, что будет особенно полезным, если у вас опущены или близко посажены глаза. Нанесите светлый цвет до складки и примерно до середины века. Темный оттенок добавьте во внешний угол века.

Техника "все наоборот"

Можно добавить темные тени на внутреннюю половину век, а затем растушевав более светлый оттенок во внешнем уголке. Однако эта техника подходит не всем. Она идеально подчеркнет широко посаженные глаза, уголки которых приподняты вверх, поскольку темные оттенки визуально сделают ваши глаза более близкими, а светлый оттенок снаружи создаст смягчающий эффект.

Законы мерцания

Мерцающие тени могут придать интенсивности. Лучше всего наносить их только на веки. Форма ваших глаз также имеет ключевое значение. Если у вас круглые глаза, разместите блестки в центре век, растушевывая их кистью во внутренние уголки глаз. Кэти Леви, профессиональная визажистка Trinny London, рекомендует противоположную технику для глаз с нависшим веком: тени следует наносить на внутренние уголки глаз. Для миндалевидной формы темные мерцающие тени лучше будут смотреться на внешних уголках. Перламутровый оттенок непосредственно под бровями, сделает взгляд более ярким.

Экспериментируйте с золотом

Золотые тени, как правило, лучше всего работают только на веке или линии ресниц. Нанесите оттенок во внутренние или наружные уголки глаз в сочетании с нейтральными тенями, чтобы создать глубину взгляда. Если вы хотите создать более смелый и драматичный образ, подумайте о том, чтобы нанести золотые тени на все веки.

Цвет "металлик"

Металлические оттенки теней лучше всего работают на внутренней части век. Подобно тому, как использование светлых теней для век во внутренних уголках глаз создает эффект подсветки, светло-металлический оттенок может сделать то же – хотя и более смелым способом. Мерцающие темно-угольные тени, нанесенные на внутреннее веко, создадут четкость в сочетании со светлыми тенями, нанесенными на глаза.

Выразительный взгляд

На наружные уголки глаза нанесите дымчатый оттенок. В целом, эта техника предусматривает смешивание матовых серых, черных или коричневых цветов, а размещение теней в определенных точках может помочь подчеркнуть форму ваших глаз.

Cosmopolitan рекомендует наносить на наружные уголки глаз самые темные из матовых теней. Сосредоточьте цвет на линии роста ресниц и растушуйте вверх.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро сделать сияющий макияж и придать коже эффект свежести.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.