Как сделать сияющие тени для век максимально яркими: советы

Мерцающие тени придают макияжу глаз праздничности. Но присутствие шимера может делать цвет продукта менее выраженным, чего никогда не случается с матовыми тенями. Можно ли как-нибудь исправить этот недостаток?

Профессиональные визажисты убеждают, что можно и даже нужно. OBOZ.UA поинтересовался их секретами, как добиться насыщенного оттенка от мерцающих теней. Основной совет состоит в том, чтобы подобрать под них соответствующую базу.

Потенциал цвета можно раскрыть несколькими способами. Например, обработать кисточку для теней спреем для закрепления макияжа, прежде чем набирать на него продукт. Так вы нанесете больше теней. Некоторые лайфхаки включают в себя использование консилера, карандашей для глаз или подводок. Но ни один не работает так эффективно, как нанесение базы для теней.

При этом от цвета базы зависит эффект, который вы получите в итоге. Как утверждает и демонстрирует на собственном примере Instagram-блогерка @roseandben, белая база лучше подойдет для создания дневных образов. А вот черная поможет сделать драматический вечерний макияж.

Чтобы продемонстрировать разницу, блогерка нанесла на один глаз белую основану, а на другой – черную. А потом сверху покрыла их одними и теми же мерцающими тенями фиолетового цвета. В первом случае получился эффект мерцания жемчуга с легким фиолетовым оттенком. Во втором цвет раскрылся полностью.

Для сравнения девушка нанесла на кожу немного этих же теней без всякой базы. В результате она получила лишь легкое мерцание почти без цветовых проявлений.

С макияжем здесь срабатывает тот же принцип, что и с покраской стен или рисованием картин. Без качественной грунтовки цвет полностью не раскрывается. Базовое покрытие помогает цветному продукту, в данном случае мерцающим теням для век, выглядеть ярче в зависимости от цвета. Но такое покрытие не стоит путать с обычным праймером, который просто помогает равномерно нанести тени, не создавая для них какой-либо конкретный фон.

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