Как достичь идеального покрытия тоном для лица: простой лайфхак

Сделать идеальный макияж – задача со звездочкой, особенно когда речь идет о нанесении тонального покрытия. Вместо обычных спонжей можно использовать популярный beauty blender – его овальная форма дает более качественное покрытие.

Однако только правильно подобранного средства для нанесения макияжа маловато. Эксперты рассказали, как достичь идеального покрытия.

Секрет идеального тона

Визажисты говорят, что есть очень простой лайфхак, который в разы облегчит и улучшит процесс нанесения тона на лицо – нужно просто предварительно положить бьюти-блендер в морозилку.

Идея заключается в том, что холодная температура бьюти-блендера может помочь снизить отечность, успокоить кожу и обеспечить эффект охлаждения.

Пошаговая инструкция

Для начала вам нужен чистый и качественный спонж бьюти-блендер. Вымыть загрязненный спонж можно вручную с мягким мылом и теплой водой. Не смывающиеся пятна являются одними из признаков того, что инструменты для макияжа устарели, поэтому эксперты советуют выбросить спонж, если обычное ручное вымывание не помогло. Намочите чистый спонж и отожмите воду – нужно, чтобы он был полностью пропитан, но не мокрый. Теперь настало время положить ваш бьюти-блендер в морозилку по крайней мере на час. Нанесите жидкое или кремовое средство для макияжа на лицо и распределите его холодным спонжем. Замороженная поверхность должна равномерно распределить продукт, не поглощая его и не портя нанесение.

Замороженные спонжи также помогут эффективнее закрепить макияж, так что визажисты говорят, что этот популярный лайфхак действительно работает.

Важные оговорки

Во-первых, обратите внимание на качество бьюти-блендера. Высококачественный спонж изготовлен из крепких материалов, которые без проблем выдержат процесс замораживания и размораживания. Но если вы работаете с дешевым косметическим спонжем, лайфхак может не подействовать. Бюджетные варианты могут треснуть, развалиться или потерять форму под влиянием сильного холода.

Следующий нюанс – чувствительная кожа. Если у вас часто возникают реакции на коже из-за перепадов температуры, замораживание спонжа – точно не лучшая идея.

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