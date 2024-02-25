Как сделать идеальный макияж: пять секретов от профессионала

Макияж – это искусство, требующее определенных навыков и знаний. С его помощью можно подчеркнуть свою природную красоту, скорректировать недостатки и создать любой образ.

Однако иногда на практике у нас выходит совсем не то, что мы себе вообразили. Чтобы макияж всегда оправдывал ожидания, British Vogue поделился простыми, но действенными советами от глобального директора по красоте YSL Beauty Тома Пешо, который делал макияж для многих именитых людей, начиная с Дианы, Уэльской принцессы, завершая Кейт Мосс.

Двойной слой туши

Сделайте нанесение водостойкой туши первым этапом макияжа своих глаз. А после того, как вы нарисуете все, что хотели, нанесите второй слой, но уже обычной туши. "Если у вас тонкие ресницы и вы наносите слишком много слоев туши, они могут выпадать в течение дня. А с помощью этого трюка вы создаете прочную основу, чтобы этого не произошло", – говорит Том Пешо.

Изменяйте способ нанесения тона в зависимости от ситуации

В зависимости от того, какой тон вы хотите получить, следует выбирать различные инструменты его нанесения. Для полупрозрачного покрытия прекрасно подойдут ваши пальцы, тогда как вы должны использовать кисть для среднего покрытия и спонжик для плотного тона, обычно используемого во время фотосъемок.

Массаж лица

Пешо начинает каждый сеанс макияжа с массажа лица, чтобы расслабить кожу и подготовить ее к нанесению косметических средств.

Консилер может пригодиться во многих ситуациях

Консиллер отлично подходит для легкого контурирования. Попробуйте нарисовать диагональную линию, идущую вверх через каждую щеку, растушевать ее, а затем нанести бронзер на самую высокую часть скул с помощью кисточки.

Нюдовам палетка должна быть в каждой косметичке

Ведущие визажисты, как правило, любят палетки теней для век с нюдовими тонами. По словам Тома Пешо, они являются основным продуктом в работе профессионалов и используются гораздо чаще, чем любые другие модные и яркие средства.

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