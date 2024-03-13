Любимый консилер превратится в увлажняющий крем с оттенком: лайфхак для макияжа

Консилер, как декоративное косметическое средство, способен творить чудеса – лишь небольшое его количество может перекрыть серьезные недостатки кожи. Но сам он при этом остается очень плотным и нуждается в сочетании с уходовой косметикой. Но можно ли иметь два в одном?

Визажисты и бьюти блоггеры в один голос утверждают, что да. И сделать это достаточно просто. OBOZ.UA поинтересовался их советами на этот счет.

Добавить к консилеру увлажняющую составляющую можно прямо у себя дома, превратив его в тонирующее уходовое средство. Специальная косметика такого типа существует, однако стоит дорого, да и покупать ее совсем не обязательно. Просто возьмите свой любимый консилер и подходящий вам увлажняющий крем и объедините их преимущества.

Начните с того, что хорошо вымойте руки. Они будут служить вам палитрой, поэтому гигиена здесь должна быть прежде всего. Нанесите на ладонь или тыльную сторону руки необходимое количество консилера. Затем мерной ложкой отмерьте примерно такое же количество крема. Тщательно перемешайте оба средства между собой пальцем, чтобы они образовали однородную консистенцию. Тонированный увлажняющий крем готов, и его можно наносить на лицо.

Визажисты советуют делать это так же руками, растушевывая полученное средство пальцами. Так вы можете постепенно хорошо перекрыть всю кожу лица.

Если вас не устраивает пигментированность смеси или плотность покрытия, которую она дает, немного поэкспериментируйте с пропорциями. Использование большего количества консилера должно помочь создать более выраженный оттенок, а меньшее количество поможет обеспечить более естественный вид.

Этот прием также хорошо работает с жидкой тональной основой. Как и в случае с консилером, смешайте немного жидкой основы с увлажняющим кремом и повторите процесс.

Теперь о самом сложном. Если вы предпочитаете легкий, естественный образ, вам следует наносить сделанную таким образом смесь после применения всех сывороток и солнцезащитных кремов. Однако если вы хотите нанести макияж поверх тонированного увлажняющего крема, например, воспользоваться кремовыми румянами или бронзером, лучше нанести смесь заранее, независимо от того, используете ли вы праймер или нет. Это позволит продукту впитаться в кожу, не смешиваясь без необходимости с другой косметикой на лице. Когда сделанное вами средство впитается кожей, вы можете смело использовать любые декоративные продукты, какие пожелаете.

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