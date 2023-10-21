Известная парикмахерша назвала модную прическу, от которой часто отговаривает клиентов: она мало кому подходит

Когда женщина решается сменить прическу, ее ждет непростой выбор "той самой" стрижки. Выбрать идеальный вариант среди сотни возможных – задачка со звездочкой. Чаще всего красавицы обращаются к списку трендов, чтобы сделать в конце концов самую модную прическу того или иного сезона. Впрочем, опираться только на тенденции – огромная ошибка. Следует учитывать форму лица, возраст, текстуру и качество волос.

Именно поэтому известная американская парикмахерша-блогерша по имени Стеф очень часто отказывает своих клиенток от трендовой челки-шторки или, как ее еще называют, бахромы. Эта стрижка пользуется бешеной популярностью последние несколько сезонов, однако, как заметила Стеф в своем TikTok, многие красавцы рискуют столкнуться с бьюти-провалом, выбирая бахрому.

Челка-шторка, по словам парикмахерши, действительно очень модная стрижка, но она, на самом деле, мало кому подходит. Эксперт заметила, что такую прическу сложнее укладывать, так что вам придется "тратить много времени на укрощение" локонов. Если вы привыкли тратить на укладку не более пяти минут и не хотите это менять, то челка-шторка – точно не тот вариант, который вы ищете.

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Кроме того, бахрома требует более тщательного ухода, поэтому, вероятно, вам придется чаще посещать салон и, как следствие, тратить больше денег.

"Если вы не можете терпеть, когда волосы касаются вашего лица, они могут вас очень раздражать. Челка также может быть сложной проблемой для жирных волос", – добавила парикмахерша, заметив, что обладательницам жирного типа кожи также не стоит экспериментировать с челкой, ведь есть вероятность, что она будет постоянно выглядеть грязной.

Челка-шторка подходит обладательницам любой формы лица: круглой, квадратной, ромбовидной и т.п. Нет ограничений и в возрасте. Вопрос только в текстуре волос. Если они тонкие, густые, ровные или едва вьются – можно пробовать. Категорически запрещается делать бахрому обладательницами вьющихся волос.

Кроме того, ни в коем случае не поддавайтесь тренду, когда девушки стригут челку самостоятельно по видеорекомендациям с TikTok – оставьте это дело профессионалам.

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