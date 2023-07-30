Освежают и дают эффект подтяжки лица: три лучших стрижки для женщин 50+. Фото

С возрастом женщинам приходится отказываться от некоторых фэшн- и бьюти-предпочтений, которыми они пользовались в юности и молодости. Так, некоторые цвета одежды могут сделать образ бледным, а оттенки волос или теней для макияжа – состарить и омрачить. То же самое касается и стрижек. Важно выбирать те варианты, которые будут придавать объем, скрывать возрастные изменения и подчеркивать шарм и элегантность.

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При этом важно, чтобы стрижка отражала ваш стиль и индивидуальность. OBOZREVATEL расскажет о трех лучших вариантах, среди которых вы можете встретить своего фаворита.

Пикси

Если вы не боитесь рисковать и хотите добавить в образ дерзости, то говорите этой стрижке уверенное "Да". Пикси – это современно, стильно и практично. Такая прическа удобна, проста в уходе и повседневной укладке, элегантна и подходит для всех типов волос. А главное – она обладает текстурой, а поэтому будет добавлять объема и молодить образ.

Боб

Если вы все никак не решались на боб, то сейчас самое время. Эта стрижка на пике популярности, причем среди юных модниц тоже. Боб можно назвать вечно актуальной классикой, которая добавит образу элегантности и дороговизны, но при этом некой кокетливости и свежести. Стандартный боб обнажает затылок и сохраняет все волосы высоко над плечами. Это отличный вариант, чтобы подчеркнуть и вытянуть шею, соблазнительно обнажить линии плеч и визуально сделать толще истонченный и тонкий волос.

Бахрома

Стрижка с бахромой освежает образ и придает характер. Чёлка позволяет скорректировать форму лица и привнести в причёску что-то новое. Она одинаково хорошо смотрится с длинными, средними или короткими волосами, поэтому вы можете придерживаться своей любимой длины, но освежить ее новым акцентом. Преимущество для зрелых дам заключается в том, что непокорные пряди у лица придадут молодость, а также минимизируют видимость морщин. Челка сделает черты мягче, а скулы четче, красиво обрамив лицо, так что визуально оно будет выглядеть худее. А еще это очень модно в 2023 году, поэтому бахромой вы буквально скажите окружающим, что находитесь на одной волне с трендами.

Ранее OBOZREVATEL писал, какие прически могут привести к выпадению волос. Они делают их ломкими, тусклыми и безжизненными. Чтобы узнать больше – читайте наш материал.

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