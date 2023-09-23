5 причесок, которые давно вышли из моды, но женщины продолжают их носить

Мода на прически, как и на одежду, постепенно меняется, принося в бьюти-сферу новые тренды. Некоторые популярные когда-то покраски, стрижки и укладки уже выглядят устарело и выдают безвкусицу.

Однако отказаться от любимой прически даже сложнее, чем от одежды, ведь за годы она становится частью образа, поэтому представить себя с новым цветом волос или стрижкой иногда очень сложно. OBOZREVATEL расскажет, какие антитренды до сих пор выбирают женщины (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Контрастное мелирование или омбре

Процедура, во время которой отдельные пряди или нижнюю часть волос окрашивают в другой цвет, очень популярна среди модниц. Однако есть много деликатных и естественных цветовых сочетаний, которые визуально делают волосы "живыми", а не бросаются в глаза из-за контрастности.

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Кукольные локоны

Несмотря на то, что в моде уже давно преобладают легкие, воздушные локоны, некоторые женщины еще не научились их делать, оставляя волосы "пружинить" в кудрях. Такая прическа выглядит грязно, тяжело и неряшливо. Особенно, если эти локоны сверху донизу покрыты муссами и гелями для фиксации.

Прямая челка

Хотя челка – это спасение для обладательниц высокого лба, ее также следует подбирать тщательно. Прямой вариант прибавит лет и зрительно уберет объем.

Сложное плетение

Простота и элегантность – это главные концепции современной моды, которая не предполагает сложные прически с плетением, высоким начесом, излишком аксессуаров и стайлинговых средств.

Яркая покраска

Попытка выгодно выделиться из толпы яркими волосами заранее обречена на неудачу. Конечно, зеленые, синие и розовые пряди привлекут внимание, но не будут выглядеть модно и стильно.

Ранее OBOZREVATEL писал о трех лучших стрижках для женщин 50+. Стилисты нашли способ придать объем и "оживить" волосы.