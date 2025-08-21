Идеальные для прохладной погоды: трендовые варианты осеннего маникюра

Осень – это не только время теплых свитеров, шарфов и горячего какао. Это еще и сезон стильных бьюти-экспериментов, в частности с маникюром. С приходом прохладной погоды нам хочется более глубоких, насыщенных оттенков и фактур, создающих уютное настроение.

Нынешние тренды сочетают классику с современными деталями: от оттенков вина и шоколада до металлика, камней и акцентных форм. Эксперты обнародовали подборку самых модных идей для осеннего маникюра 2025 года.

Квадратные ногти эпохи 90-х

Мода 1990-х снова среди фаворитов, и в этом сезоне на пике популярности – квадратная форма ногтей. Она выглядит стильно и является практичной в повседневной носке. Такой маникюр хорошо подчеркивают глубокие оттенки – бордо, сливовый или темно-зеленый.

Французский квадрат

Френч никогда не выходит из моды, однако этой осенью он обновляется. Микро-линия на квадратных ногтях создает чистый, элегантный образ. А более смелое решение – двухцветный вариант, например, сочетание лилового и темно-фиолетового. Это придаст образу современного звучания.

Caramel jelly

Желейный маникюр – один из главных трендов 2025 года, и осенью он выглядит особенно гармонично. Карамельный оттенок дарит ощущение уюта и нейтральности, отлично сочетаясь как с офисным стилем, так и с вечерним образом.

Кошачий глаз

"Кошачий глаз" – это тот дизайн, который всегда привлекает внимание. С помощью магнитных лаков создается глубокое мерцание с диагональной линией светового блика. В сочетании с прозрачным покрытием эффект выглядит изысканно.

Темная аура

В этом сезоне мастера советуют окунуться в глубокие, "аурные" оттенки – черный, индиго, глубокий шоколад. Благодаря аэрографу или гелевым техникам можно создавать плавные переходы цветов (омбре), которые выглядят таинственно и атмосферно.

Вишневый и бордовый

Бордовый – цвет осени номер один. Винные ногти подойдут к любому стилю: от минималистичного покрытия до сложных дизайнов с вкраплениями глиттера или "кошачьего глаза". Это выбор женщин, которые ценят классику и элегантность.

Хромированный френч

Хотите совместить классику с футуризмом? Попробуйте френч с хромированными кончиками. Металлизированное серебро или золото на концах ногтя создает эффект роскоши и современности. Такой дизайн особенно удачно смотрится на вечеринках и праздничных событиях.

Осенние акценты 2025 года

Цветовая палитра: бордо, темный шоколад, терракота, оливковый, карамельный, глубокий синий.

бордо, темный шоколад, терракота, оливковый, карамельный, глубокий синий. Фактуры: металлик, глиттер, желейные полупрозрачные лаки.

металлик, глиттер, желейные полупрозрачные лаки. Детали: камни, кристаллы, тонкие линии, минималистичные узоры.

камни, кристаллы, тонкие линии, минималистичные узоры. Форма: квадратная и мягкий квадрат, средняя и короткая длина.

