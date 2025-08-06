Один цвет маникюра сделает ваши руки моложе: трюк, о котором мало кто знает

Женщины, которые регулярно делают маникюр, наверняка замечают, что их руки воспринимаются как более молодые и ухоженные. Однако выбор цвета лака играет решающую роль в этом эффекте.

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Некоторые оттенки могут непреднамеренно подчеркнуть признаки старения кожи рук, тогда как другие способны мгновенно создать противоположное впечатление, визуально омолаживая их. Поэтому перед тем, как выбрать следующий цвет для маникюра, стоит обратить внимание на рекомендации специалистов, которые раскрыли секрет "молодежного" оттенка.

Неудачные и удачные цветовые решения для маникюра

Распространенное мнение, что нежные оттенки, такие как нюдовые или полупрозрачные розовые, являются универсальным выбором, на самом деле может сыграть злую шутку. Поскольку эти натуральные цвета близки к тону кожи, они не привлекают достаточно внимания к ногтям, вместо этого акцентируя на проблемных зонах рук, таких как заметные вены, морщины и неравномерный тон кожи.

Если же ваша цель – сосредоточить взгляд именно на ногтях, эксперты советуют выбирать кардинально другие цвета, создающие контраст.

Специалисты издания NewBeauty провели исследование и определили "цветовой код", использование которого помогает рукам выглядеть молодо. По словам Колетт Кинан, национального менеджера по уходу за кожей в Лондоне, лучшим выбором для визуального омоложения рук являются оранжевые или персиковые оттенки. Она добавляет, что оттенки с выраженным оранжевым подтоном, такие как красные и коралловые, эффективно отвлекают внимание от любых признаков старения кожи.

Звездный мастер маникюра Дебора Липпманн подчеркивает, что оранжевый является молодежным, ярким и бодрящим цветом, который помогает отвлечь внимание от пигментных пятен, вен и морщин на руках. Более того, Колетт Кинан отмечает, что оранжевые оттенки лака имеют свойство подчеркивать естественное сияние кожи, делая ее визуально свежее и моложе.

Не менее важную роль в восприятии возраста рук играет форма ногтей. Дебора Липпманн советует отдавать предпочтение овальной форме, поскольку она визуально удлиняет пальцы, делая руки более изящными и молодыми. Кроме того, профессионал подчеркивает необходимость тщательного ухода за кутикулой. Чистые и ухоженные ногти, независимо от наличия лака, всегда способствуют тому, чтобы руки выглядели более молодыми и опрятными.

Советы для сохранения молодости рук

Кроме правильного выбора цвета лака, существуют и другие важные аспекты ухода за руками, которые помогают сохранить их молодость. Мастер маникюра Essie Мишель Сондерс подчеркивает необходимость ежедневного использования солнцезащитного крема для верхней части рук.

Подобно тому, как мы защищаем кожу лица от вредного воздействия ультрафиолета для предотвращения морщин, аналогичная защита нужна и рукам, которые постоянно подвергаются воздействию солнечных лучей и являются одними из первых участков, где проявляются признаки фотостарения.

Для того чтобы руки как можно дольше сохраняли молодой вид, Дебора Липпманн рекомендует всегда надевать перчатки во время выполнения домашних работ, таких как мытье посуды или уборка, чтобы предотвратить пересыхание и повреждение кожи, что приводит к преждевременному старению.

Эксперт также советует относиться к мытью рук так же тщательно, как и к умыванию лица, и отшелушивать кожу рук минимум дважды в неделю, чтобы избавиться от омертвевших клеток. После отшелушивания обязательно нужно увлажнять кожу рук, чтобы сохранить ее гладкость, мягкость, свежесть и сияние, что в комплексе обеспечит более молодой вид.

OBOZ.UA ранее писал, что звездам шоу-бизнеса в последнее время начал нравиться один и тот же маникюр. Его называют "смокингом".

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