Идеально подходят для миниатюрных женщин: какие брюки удлиняют ноги
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Обновление гардероба к осенне-зимнему сезону часто становится сложной задачей для женщин ростом до 165 сантиметров или с заметной разницей между талией и бедрами. В то время как на высоких и пропорциональных фигурах большинство моделей сидят безупречно, девушкам невысокого роста важно подбирать фасоны, создающие единую вертикальную линию от талии до низа.
Современный ассортимент брендов предлагает множество решений, в частности специализированные линейки с пометкой "petite", которые помогают корректировать пропорции. Главным правилом для достижения желаемого оптического эффекта остается выбор высокой посадки и обязательная личная примерка вещей в магазине, отметили эксперты издания styl.interia.
Ключевые модели брюк на осень
Для визуального удлинения ног стилисты рекомендуют обратить внимание на несколько актуальных фасонов:
Брюки-колокола и клеш
- Модели, расширяющиеся от колена, в сочетании с обувью на каблуке или платформе создают убедительную иллюзию длинных ног.
Джинсы прямого кроя и укороченные модели
- Прямой крой до щиколотки подчеркивает самую изящную часть ноги, а высокая талия гармонично дополняет весь образ.
Брюки-бочки
- Модный округлый фасон выгодно смотрится на миниатюрных девушках при условии выбора высокой посадки, облегающего верха и длины строго до щиколотки.
Брюки-юбки, брюки-сигареты и модели со стрелками
- Классический выбор для офиса, где четкая вертикальная линия визуально удлиняет силуэт.
Стилисты отметили: при выборе брюк невысоким женщинам стоит отказаться от онлайн-покупок в пользу посещения магазинов. Модели с одинаковым названием могут существенно отличаться плотностью ткани, посадкой и длиной, что является критическим фактором для миниатюрной фигуры.
Оптимальным решением станет сочетание брюк с высокой талией и обуви с небольшим каблуком.
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